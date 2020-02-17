Комбаров: В детстве, прежде чем подстричься, спрашивали разрешение у тренера

Если у кого-то были плохие оценки, тренер бил тапком

Футбол вообще смотрите по телевизору? Или времени не остается?

Дмитрий Комбаров: Смотрю по возможности. В основном Лигу чемпионов, английскую Премьер-лигу.

А тульский "Арсенал", где играет ваш брат Кирилл?

Дмитрий Комбаров: Конечно. Всегда болею за Кирилла. Еще недавно они стояли в зоне вылета, как и мы сейчас. Но им удалось оттуда выбраться. Молодцы.

Кто бы еще мог бы усилить "Крылья"? Кокорин?

Дмитрий Комбаров: Думаю, он бы усилил любой клуб Премьер-лиги.

Как отнеслись к ситуации вокруг Кокорина?

Дмитрий Комбаров: Мне тяжело рассуждать на эту тему, потому что я в нее не вовлечен. Слежу со стороны, только из новостей. Но уверен, если Кокоре дать немного игровой практики, он наберет форму и будет на тех же ролях, что и прежде.

Вам с чем-то подобным сталкиваться не приходилось?

Дмитрий Комбаров: Разные бывали моменты. Кто-то поругался с руководством, кто-то с тренером. По разным причинам людей могут убрать или в дубль, либо расторгнуть контракт. Саша, как я понял, ни с кем не ругался. Лично мне непонятно, почему его отправили в "Зенит-2". Возможно, чтобы он получил игровую практику.

Сейчас довольно много футболистов недавнего прошлого, те же Аршавин, Кержаков, Быстров, Тихонов успешно реализуют себя на телевидении в качестве экспертов. Себя в этой роли видите?

Дмитрий Комбаров: На самом деле это хорошо, что наконец-то экспертами становятся бывшие футболисты. Они хотя бы понимают, о чем говорят. Знают всю структуру, все, что происходит. Ребята все это сами прошли. Что касается меня - почему нет? Если будет возможность и время, с удовольствием готов проанализировать игру.

Предпочитаете уравновешенный комментарий условного Кержакова или эмоциональные оценки, как у Быстрова?

Дмитрий Комбаров: Да пусть оценки будут хоть какими. На того же Быстрова интересно смотреть. А главное, видно, что человек говорит по футболу, что он разбирается.

Быстров, который входит в тренерский штаб юношеской сборной России, рассказывал нам, что нынешнее поколение молодежи не похоже на ваше. И ему не всегда легко до них достучаться. Как считаете, может, начинать тренерскую карьеру сразу на взрослом уровне?

Дмитрий Комбаров: У каждого своя судьба. Кто-то начинает в Премьер-лиге помощником, кто-то проходит весь путь с детского футбола. Если говорить о молодежи, в свое время у нас было все намного жестче, было меньше соблазнов. Сейчас все по-другому. Я много общаюсь с детскими тренерами. Стоит тренеру начать "пихать" маленькому футболисту, как родители сразу пишут жалобы, обсуждают тренера в родительских чатах. Сразу начинается какая-то паника. Помню, как наш тренер проверял дневники у всех по очереди в раздевалке. Если у кого-то были плохие оценки - тройки и двойки, он брал тапок и бил. И ни один родитель слова сказать не мог. Мягкий подход, который сейчас, меняет менталитет футболистов нового поколения. Не надо бояться быть жестким тренером. Раз сказал мальчику, два: если он не понимает, значит, ему нужно поменять либо команду, либо род деятельности. Если родители пишут жалобы, нужно четко объяснить им: идите в другую школу, со мной работать не надо. Я не говорю о платных секциях, где все заинтересованы в том, чтобы по головке гладить, лишь бы деньги платили.

И все-таки, нормально бить тапком или нет? Недавно была резонансная ситуация с детским тренером из хоккейного "Авангарда", которого уволили за то, что клюшкой по голове детям стучал…

Дмитрий Комбаров: Когда мы росли, у нас телефонов не было, и когда что-то подобное происходило, снять никто не мог. Да и отношение к этому другое было. Мы, прежде чем постричься, должны были у тренера разрешения попросить. И он решал: можно или нельзя. Родители ничего не говорили, хотя все знали, что у нас так. А сейчас все это вызывает резонанс. Но нужно отделять одно от другого. Если тренер начинает ногами бить, избивать ребенка, естественно, это неправильно, и тут уже надо привлекать внимание правоохранительных органов. Я же говорю о другом. О том, что в разумной мере ребенка необходимо наказывать.

Когда вы начинали в "Динамо", какая-то дедовщина у вас была? Условно говоря, когда ветераны за мячами посылают…

Дмитрий Комбаров: Не считаю это дедовщиной. Такое в любой команде было да и сейчас есть. Молодой - заходишь в квадрат. Если какой-то баул остался, молодой берет и несет. Это абсолютно нормально. Дедовщина в плане: иди, принеси мне бутсы, за пивком сбегай, такого не было никогда. Я, конечно, слышал о подобных вещах, но сам лично не видел.

"Русский Месси" не раскрылся

Самый ценный совет из молодости вспомните?

Дмитрий Комбаров: На самом деле, советы все одинаковые и банальные. Помню, была двусторонка, я хорошо сыграл, голевой пас Владимиру Бесчастных отдал, он забил. Потом ко мне подходит, по плечу похлопал, говорит: будешь также работать, будешь играть. Не знаю, считается ли это за совет, но сам посыл запомнился. Еще слова Силкина Сергея Николаевича. Он тогда был тренером динамовского дубля, ходил на матчи команды нашего возраста, просматривал молодежь. Тоже говорил: мол, работайте, и все будет.

А к вам молодые ребята сейчас подходят, что-то спрашивают?

Дмитрий Комбаров: Бывает такое. В "Спартаке" Ломовицкий спрашивал, когда перешел в основную команду. Он к нам тянулся, советовался, как поступить в той или иной ситуации, как лучше что-то сделать.

Речь только о футбольных вопросах?

Дмитрий Комбаров: И о житейских, и о футбольных. Спрашивал про сборы, про режим уточнял какие-то моменты. Мы с ним общаемся, дружим до сих пор. Когда его к основе стали подпускать, было видно, что парень прогрессирует…

А сейчас он в аренде в тульском "Арсенале". Не слишком ли много авансов ему выдали?

Дмитрий Комбаров: Самое главное, что теперь он будет получать игровую практику. Это позволит ему делать работу над своими ошибками. Мы все ошибаемся, и он в том числе, тем более, он молодой. Я думаю, что Саша должен вырасти в большого футболиста.

Казалось, парню какой-то наглости не хватает. Вот тот же Зелимхан Бакаев. Берет и прет с мячом. Даже если не получается, он опять лезет…

Дмитрий Комбаров: Ломик тоже неуступчивый по характеру. Если какая-то несправедливость, может ответить, даже подраться готов с любым. Мне так показалось. Не сомневаюсь, что он доберет и еще поможет "Спартаку".

Можете назвать самого талантливого игрока, который не раскрылся при вас в "Спартаке"?

Дмитрий Комбаров: Да много таких было. Возьмем того же "русского Месси", как его называли - Дениса Давыдова. У него огромный талант. Быстрый, забивной. Но в силу каких-то обстоятельств у него не получилось проявить себя.

Не сентиментальный человек

Если открыть ваш Instagram, практически под каждым постом - сообщения о помощи, просьбы выделить крупные суммы на лечение. Вы это все читаете? Не чувствуете раздражения из-за того, что вами, как обеспеченным человеком, пытаются манипулировать?

Дмитрий Комбаров: Читаю комментарии. Вообще есть ребенок, которому я помогаю, историю которого проверил. Тут тоже надо понимать, что мои возможности не безграничны. Но я всегда помогаю по возможности. Всегда стараюсь прийти на помощь.

Бывало такое, что вы кому-то помогли, а потом выяснилось, что это мошенники?

Дмитрий Комбаров: Был один момент, когда я прекрасно понимал, что возможно отправляю помощь не тем людям…

Зачем вы это сделали?

Дмитрий Комбаров: Меня тронула история, был порыв. Но я понимал, что вероятность правды там 50 на 50. Отправил деньги с осознанием, что пусть это будет на совести того человека. Это не то, что меня развели или обманули. Мы пообщались в директе, мне прислали все необходимые документы, паспорта, личные данные. Я принял решение поверить. Надеюсь, что все было правдой, и я помог.

Вы производите впечатление очень спокойного, флегматичного человека, а сейчас говорите о том, что вас тронула чья-то история, был порыв. Вас вообще легко тронуть?

Дмитрий Комбаров: Действительно, я ко всему отношусь спокойно. Тяжело меня вывести из себя. Были удары, после которых меня трудно уже чем-то зацепить. На сегодняшний день готов к абсолютно любому развитию событий.

Плакать вам приходилось?

Дмитрий Комбаров: Конечно. Есть такие моменты, когда, например, человек уходит из жизни…

А футбольные поводы были?

Дмитрий Комбаров: В секунду, когда стали чемпионами, прокатилась, по-моему, скупая слеза счастья. А так - не сентиментальный я человек.

Дочь болеет за папу

Если вернуться вашему Instagram, первым января у вас датирован пост с видео из спортзала. Вы правда, провели там этот день?

Дмитрий Комбаров: Правда. Хорошо отметил Новый год. Без шампанского и других увеселительных напитков. С утра встал, пошел тренироваться. Отлично провел день.

Еще разошелся ролик, где вы кулаком разбиваете арбуз…

Дмитрий Комбаров: Это было забавы ради. Просто интересно стало, сумею ли я его разбить?

Трудное это дело?

Дмитрий Комбаров: Как оказалось, не очень. Хотя я вроде твердый взял.

У вас много фото с дочкой Ульяной. Она папина дочка?

Дмитрий Комбаров: И папина и мамина. Вообще у нас негласное, естественным образом сформировавшееся разделение обязанностей. Супруга больше отвечает за организационную составляющую, родительские собрания, медицину. На мне спортивные и развлекательные мероприятия.

Клубные симпатии у нее есть? Если да, то правильные?

Дмитрий Комбаров: Правильные на сто процентов. Она болеет за "Спартак", сейчас за "Крылья", ну и, естественно, за папу. И говорит, чтобы быстрее вернулся в Москву.

В каком возрасте Ульяна поняла, что ее папа известный человек?

Дмитрий Комбаров: Не могу вспомнить точно в каком возрасте, но она мне как-то задала вопрос: "Папа, а что это все подходят с тобой сфотографироваться?" Ну я ей обстоятельно объяснил все (улыбается). Как-то после матча в Самаре, уже на выходе со стадиона, я подошел раздать автографы болельщикам, сделать фото. Возможно, кому-то не удалось получить автограф. А Уля рядом стояла, и потом спрашивает у меня: "Пап, а почему ты тем людям не дал автограф, они же просили?" Я ей: "Все, Уляш, я понял твой посыл". Пообещал, что буду уделять максимум внимания всем болельщикам.

Сейчас у детей намного больше возможностей, чем у нас в свое время. Это хорошо или плохо?

Дмитрий Комбаров: Не вижу смысла сравнивать. Время идет, все меняется. Когда наши дети станут родителями, у их детей будет абсолютно другое детство, технологии, возможности.

О своем детстве ей рассказываете?

Дмитрий Комбаров: Конечно. Бывает она капризничает, когда стоим в пробках, куда-то опаздываем. Школа, гимнастика - везде надо успевать. Начинает жаловаться, а я ей рассказываю, как мы в свое время ездили на электричке. Но я за то, чтобы у нового поколения было больше возможностей. Самое главное - правильно их использовать, верно получать информацию. За этим должны следить родители. В подростковом возрасте человек в какой-то мере должен уже понимать, что хорошо, а что плохо. В таком возрасте сложно уследить, что твой ребенок смотрит в интернете, какие у него интересы.

Мы недавно брали интервью у Владимира Быстрова, и он сказал, что в 35 может только за пивом бегать. Но есть примеры Роналду, Златана. Как в таком возрасте сохранять мотивацию?

Дмитрий Комбаров: У нас есть Рыжиков, которому 39. Анюкову 37. Тут все элементарно: режим, правильное питание. И, естественно, у них глаза горят, не пропало желание. Вот если его не будет, тогда не будет и смысла продолжать.

Раньше считалось, что после 30 уже закат карьеры. Но ситуация меняется. Все дело в медицине?

Дмитрий Комбаров: Наверное, в последнее время футболисты стали больше профессионалами. Мы более европеизировались, пришли технологии, мы научились правильно восстанавливаться, питаться.

Себя играющим в 40 лет представляете?

Дмитрий Комбаров: Возможно. Хотя в 40 уже тяжело на моей позиции. Вот вратарям нормально.

Может позицию сменить?

Дмитрий Комбаров: В ворота встать? (улыбается).

Андрей Тихонов в свое время вставал.

Дмитрий Комбаров: Помню, конечно. Но я бы не смог вратарем быть.

Не моя позиция.

А вратари - это особая каста?

Дмитрий Комбаров: Это шутливое выражение. Полевые игроки иногда прикалываются над вратарями. Говорят, что они бьются головой об штангу постоянно, падают по 100 раз на землю с полутораметровой высоты (улыбается). Значит, наверное, с головой не все в порядке (улыбается). Но это все шутки. Вратари - такие же футболисты, как и остальные.