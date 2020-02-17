Коронавирус подкосил китайский импорт

Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала небольшое снижение объемов импорта товаров из Китая в Россию. Речь идет в первую очередь о сокращении ввоза плодоовощной продукции в регионы Дальнего Востока, сообщил первый зампред ФТС Руслан Давыдов.

Китай - крупнейший торговый партнер России. По итогам 2019 года между двумя странами был достигнут исторический максимум по товарообороту - 110,9 млрд долларов.

В начале этого года на фоне эпидемии коронавируса импорт из КНР несколько снизился. По словам Давыдова, это может быть связано с действиями китайских властей и китайского бизнеса, поскольку Россия ограничений на грузоперевозки из Поднебесной не вводила.

"Правительство нашей страны приняло решение о закрытии границы для перемещения граждан в приграничных районах на Дальнем Востоке, - напомнил Руслан Давыдов. - По грузовой составляющей никаких ограничений не было: наши пункты пропуска открыты".

Небольшое снижение показали и объемы интернет-посылок, которые граждане получают из Китая, заказывая там различные товары. "Почта России" с начала 2020 года доставила из Поднебесной 4,36 тысячи тонн регистрируемых почтовых отправлений. Это на 4,4% меньше, чем за тот же период 2019 года. В первую очередь, это связано с приостановкой работы китайских предприятий, пояснили в пресс-службе российского почтового оператора.

Закрытие регулярного сообщения между КНР и рядом стран привело к остановке почтового сообщения Китая с некоторыми государствами. По данным Всемирного почтового союза, почтовые администрации Дании, Грузии, Греции, Румынии, Сербии, Сингапура, Испании, США и Швейцарии прекратили поставки писем и посылок из КНР. Российские почтовики продолжают работать с Китаем, поскольку располагают собственными самолетами для доставки почтовых отправлений.