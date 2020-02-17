Коронавирус подкосил китайский импорт

Новости

КС: Мнение судьи Арановского об СССР отражает его личную позицию 17.02.2020
Во Франции суд оставил под стражей россиянина Александра Винника 17.02.2020
Военные РФ и Турции провели совместное патрулирование в Сирии 17.02.2020
В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров 17.02.2020
NASA обнародовала снимок "облаков берега космоса" 17.02.2020
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отменили в Китае из-за коронавируса 17.02.2020
Протоиерей Дмитрий Смирнов сообщил об угрозах в свой адрес 17.02.2020
Первая ступень Falcon 9 промахнулась при посадке 17.02.2020
Минобрнауки представит новую методику распределения бюджетных мест 17.02.2020
СМИ: В Китае от коронавируса скончался глава госпиталя по его лечению 17.02.2020
Какие цифровые тренды в образовании выявила выставка Bett 2020 В Лондоне 17.02.2020
В Москве обсудили меры по совершенствованию работы ЕЭК 17.02.2020
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров 17.02.2020
Темнокожий ведьмак появится во втором сезоне шоу от Netflix 17.02.2020
Минздрав проверит жалобу о разглашении врачом данных о ВИЧ-положительном мужчине 17.02.2020
Россия выразила озабоченность из-за неонацистских проявлений в БиГ 17.02.2020
Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб 17.02.2020
Путин назвал блестящим выступление Логинова на ЧМ-2020 по биатлону 17.02.2020
Путин поздравил конькобежцев с триумфом 17.02.2020
На девушку, отправленную на коронавирусный карантин, подали новый иск 17.02.2020
Кокорин забил два мяча в ворота "Динамо" в дебютном матче за "Сочи" 17.02.2020
В тюрьме умер осужденный "краснодарский каннибал" 17.02.2020
Росгвардия завоевала серебро на международных соревнованиях в Дубае 17.02.2020
Биологи объяснили исключительную заразность коронавируса 17.02.2020
Образовательные программы колледжей скорректируют под нужды бизнеса 17.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
17.02.2020 23:35
Рубрика: В мире

А ввоз уже не там

Коронавирус подкосил китайский импорт
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8088)
Федеральная таможенная служба (ФТС) зафиксировала небольшое снижение объемов импорта товаров из Китая в Россию. Речь идет в первую очередь о сокращении ввоза плодоовощной продукции в регионы Дальнего Востока, сообщил первый зампред ФТС Руслан Давыдов.

Китай - крупнейший торговый партнер России. По итогам 2019 года между двумя странами был достигнут исторический максимум по товарообороту - 110,9 млрд долларов.

Фото: AP
Биологи объяснили исключительную заразность коронавируса

В начале этого года на фоне эпидемии коронавируса импорт из КНР несколько снизился. По словам Давыдова, это может быть связано с действиями китайских властей и китайского бизнеса, поскольку Россия ограничений на грузоперевозки из Поднебесной не вводила.

"Правительство нашей страны приняло решение о закрытии границы для перемещения граждан в приграничных районах на Дальнем Востоке, - напомнил Руслан Давыдов. - По грузовой составляющей никаких ограничений не было: наши пункты пропуска открыты".

Небольшое снижение показали и объемы интернет-посылок, которые граждане получают из Китая, заказывая там различные товары. "Почта России" с начала 2020 года доставила из Поднебесной 4,36 тысячи тонн регистрируемых почтовых отправлений. Это на 4,4% меньше, чем за тот же период 2019 года. В первую очередь, это связано с приостановкой работы китайских предприятий, пояснили в пресс-службе российского почтового оператора.

Закрытие регулярного сообщения между КНР и рядом стран привело к остановке почтового сообщения Китая с некоторыми государствами. По данным Всемирного почтового союза, почтовые администрации Дании, Грузии, Греции, Румынии, Сербии, Сингапура, Испании, США и Швейцарии прекратили поставки писем и посылок из КНР. Российские почтовики продолжают работать с Китаем, поскольку располагают собственными самолетами для доставки почтовых отправлений.

В мире Восточная Азия Китай Экономика Товары и цены Правительство Минфин ФТС Распространение коронавируса COVID 19

Главное сегодня

Песков назвал Россию правопреемницей СССР
Гражданка РФ заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess
В Кремле рассказали о перспективах диалога с Минском по энергоносителям
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Литва проиграла дело о претензиях к "Газпрому" на 1,4 млрд евро
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
В мире
В мире
Самый ценный экспонат с "Титаника" показали в США