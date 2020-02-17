КС: Мнение судьи Арановского об СССР отражает его личную позицию

В пресс-службе Конституционного суда РФ прокомментировали резонансное заявление судьи Константина Арановского по поводу СССР. Отмечается, что речь идет лишь о "личной позиции" судьи.

Напомним, что в понедельник 17 февраля в СМИ громко прозвучало заявление судьи КС РФ Ароновского, в котором он охарактеризовал СССР как "незаконно созданные государство", правопреемницей которого Россия не должна себя считать. Так судья прокомментировал постановление КС о возмещении жилья, отнятого в годы советских репрессий.

В СМИ и соцсетях это заявление вызвало большой резонанс.

"Это отдельный документ, исходящий от этого судьи, размещаемый на официальном сайте вместе с самим решением для удобства читателей, - передает РИА Новости комментарий пресс-службы КС. - Особое мнение судьи Конституционного Суда является его личным мнением, отличающимся от того, которого придерживается большинство судей Конституционного Суда".