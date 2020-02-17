Лавров дал оценку "сделке века" по Израилю и Палестине

Вашингтон проигнорировал международно признанный подход к решению палестино-израильской проблемы, это не пойдет ситуации на пользу. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью газете Stampa.

"США в своем стиле предложили "одним махом" решить один из самых застаревших конфликтов современности. При этом в Вашингтоне по сути проигнорировали общепризнанную международно-правовую базу ближневосточного урегулирования, включающую в себя резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН, Арабскую мирную инициативу", - заявил министр.

Он также подчеркнул, что предложенные американской стороной варианты решения проблемы "окончательного статуса" палестинских территорий (это касается границ, поселений, Восточного Иерусалима и беженцев) предполагают совершение лишь односторонних уступок в пользу Израиля. По мнению министра, такой подход ситуацию не решит.