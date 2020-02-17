Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате

Новый саммит в нормандском формате может состояться после того, как будут выполнены решения декабрьской встречи, однако пока особого прогресса на этом пути нет. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Основания (для проведения нового нормандского саммита - прим. "РГ") могут появиться только в одном случае - если решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре, будут выполнены. Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем", - рассказал Лавров журналистам по итогам Мюнхенской конференции.

Министр также отметил, что какого-либо продвижения вперед по-прежнему не заметно в таких вопросах как разведение сил и средств, взаимодействие по разминированию, а также включение формулы Штайнмайера в законодательство Украины на постоянной основе. Москва ждет, пока все эти пункты будут выполнены, однако и этого мало для организации новой встречи "четверки", подчеркнул Лавров. Чтобы собраться в нормандском формате еще раз, необходимо "понять, с каким набором решений мы выходим на новую встречу в верхах", считает министр. По его словам, заявления о том, что очередной саммит может состояться в апреле, - не более чем пожелания и мысли вслух.

Напомним, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" прошла в Париже в декабре 2019 года после длительного перерыва. Главы России, Франции, Германии и Украины приняли совместное коммюнике и договорились встретиться еще раз, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.