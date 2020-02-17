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17.02.2020 16:15
Рубрика: В мире

Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате

Текст: Диана Ковалева
Новый саммит в нормандском формате может состояться после того, как будут выполнены решения декабрьской встречи, однако пока особого прогресса на этом пути нет. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON - Pool/Getty Images Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON - Pool/Getty Images
Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON - Pool/Getty Images

"Основания (для проведения нового нормандского саммита - прим. "РГ") могут появиться только в одном случае - если решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре, будут выполнены. Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем", - рассказал Лавров журналистам по итогам Мюнхенской конференции.

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Министр также отметил, что какого-либо продвижения вперед по-прежнему не заметно в таких вопросах как разведение сил и средств, взаимодействие по разминированию, а также включение формулы Штайнмайера в законодательство Украины на постоянной основе. Москва ждет, пока все эти пункты будут выполнены, однако и этого мало для организации новой встречи "четверки", подчеркнул Лавров. Чтобы собраться в нормандском формате еще раз, необходимо "понять, с каким набором решений мы выходим на новую встречу в верхах", считает министр. По его словам, заявления о том, что очередной саммит может состояться в апреле, - не более чем пожелания и мысли вслух.

Напомним, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" прошла в Париже в декабре 2019 года после длительного перерыва. Главы России, Франции, Германии и Украины приняли совместное коммюнике и договорились встретиться еще раз, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.

В мире экс-СССР Украина Правительство МИД Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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