Лавров назвал условия проведения нового саммита в нормандском формате

"Основания (для проведения нового нормандского саммита - прим. "РГ") могут появиться только в одном случае - если решения предыдущего саммита, который состоялся в декабре, будут выполнены. Пока мы прогресса ни на одном из направлений не наблюдаем", - рассказал Лавров журналистам по итогам Мюнхенской конференции.
Министр также отметил, что какого-либо продвижения вперед по-прежнему не заметно в таких вопросах как разведение сил и средств, взаимодействие по разминированию, а также включение формулы Штайнмайера в законодательство Украины на постоянной основе. Москва ждет, пока все эти пункты будут выполнены, однако и этого мало для организации новой встречи "четверки", подчеркнул Лавров. Чтобы собраться в нормандском формате еще раз, необходимо "понять, с каким набором решений мы выходим на новую встречу в верхах", считает министр. По его словам, заявления о том, что очередной саммит может состояться в апреле, - не более чем пожелания и мысли вслух.
Напомним, что встреча лидеров стран "нормандской четверки" прошла в Париже в декабре 2019 года после длительного перерыва. Главы России, Франции, Германии и Украины приняли совместное коммюнике и договорились встретиться еще раз, чтобы продолжить работу по урегулированию ситуации в Донбассе.