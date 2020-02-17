Лукашенко заслушал отчет об итогах финансового года страны

Анализ финансового состояние страны и актуальные задачи по наполнению государственного бюджета Беларуси 17 февраля были главными темами доклада президенту РБ отраслевого министра Максима Ермоловича, передает пресс-служба главы государства.

Александр Лукашенко напомнил своему визави, что еще неделю назад была поставлена задача проанализировать "ситуацию с бюджетом в этом году - как он складывается. И несколько слов о бюджете прошлого года - как он исполнен. И в целом какая ситуация, чтобы иметь представление. А то мы тут сражаемся на разных экономических фронтах. Но результат этих сражений всегда виден финансово в бюджете", - констатировал президент.

Он также поинтересовался, как исполняется бюджет по основным статьям. "Что с зарплатами бюджетников, выполняем ли мы данные обязательства, особенно по той реформе заработной платы, о которой мы говорили", - спросил глава государства, и попросил прояснить ситуацию по предлагаемым изменениям на страховом рынке.

Судя по отчету министра, исполнение бюджета 2019 года по всем показателям, как доходам, так и расходам, сложилось выше, чем планировалось. "В целом профицит консолидированного бюджета составил 3,1 млрд белорусских рублей", - сообщил член правительства.

В Минфине, уточнил он, второй год продолжают накапливать рублевые остатки средств бюджета, чтобы сформировать финансовую подушку безопасности для устойчивого его исполнения в будущем. Кроме того, по словам Ермолович, "валютные остатки на счетах Министерства финансов существенно увеличились. Это позволяет нам по валютным обязательствам иметь запас прочности".