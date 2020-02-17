С вопросом, как можно снизить стоимость квадратного метра, "РГ" обратилась к заместителю председателя правительства, который курирует строительную отрасль. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что нужно сделать:

Марат Хуснуллин обещает учесть мнения россиян при подготовке предложений по снижению ставок. Фото: Сергей Михеев

- Для ускорения темпов строительства жилья в России необходимо изменить законодательство, предложения по поправкам уже подготовлены.

Дело в том, что эта работа по увеличению строительства жилья в России совпала с переходом на эксроу-счета, цель которых - борьба с недобросовестными застройщиками. Деньги от покупателей жилья идут не напрямую фирмам, а через банки. Понятно, что банки за управление ими закладывают свою маржу, в итоге метр становится дороже, и платит за это покупатель. Чем выше цена "квадрата", тем меньше людей могут позволить купить себе новую квартиру. Значит, надо работать с банками, чтобы они снижали цены на ипотеку.

Во-вторых, есть проблема с землей под новостройки. В одних регионах она вся в частной собственности, в других - свободных площадок нет. Надо находить их. В-третьих, сейчас для получения разрешения на строительство требуется преодолеть множество административных барьеров. Каждый барьер - потеря времени. В стройке же скорость прямо влияет на экономику. Чем дольше строим, тем дороже. Чем быстрее, тем дешевле. Поэтому сделаем все для того, чтобы строить быстрее.

Что касается отечественной стройотрасли, промышленность стройматериалов у нас одна из немногих отраслей, благодаря которой доля импорта в строительстве очень серьезно сокращается. Но заниматься ею тоже надо, потому что инвестиции туда идут небольшие, у бизнеса не хватает денег на модернизацию и новое строительство. С министерством промышленности мы уже договорились, что будем вместе думать, как стимулировать развитие отрасли.

Ценообразование в строительстве сейчас нельзя назвать объективным. В регионах разброс по ценам очень большой. Неправильное ценообразование - это неправильное определение цены контракта на старте. Когда в регионах на огромное количество конкурсов никто не выходит, это говорит о том, что цена определена неправильно. Нужно понять, какие есть административные барьеры - иногда перебросить одну строчку в бюджете занимает месяцы. Есть вопросы, связанные с подключением к инженерным сетям. Есть вопрос с низким качеством проектирования. Строительной отрасли необходимо переходить на международные стандарты формирования стоимости при активном использовании BIM-проектирования (технология информационного моделирования зданий. - "РГ").

Среди задач - проработка нормативной базы и освобождение стройки от излишних ограничений, кардинальное изменение подхода к ценообразованию. Кроме того, существует серьезный вопрос по аварийному жилью и капремонту - необходимо еще раз оценить ситуацию и поднять вопрос увеличения объема финансирования капитального ремонта.

Возможность для снижения ставки по ипотеке в России есть, планируется проработать различные варианты. Многие задают вопрос стоимости страхования жилья, что является обязательным условием при получении ипотеки, везде разные ставки. Может быть, стоит прийти к одной ставке, и это приведет к снижению. Еще один фактор, который мог бы снизить ставки, связан с фондированием. Если изменить нормативы по фондированию, то стоимость денег будет более дешевой.

При подготовке предложений по снижению кредитных ставок будут учтены ответы россиян об условиях их ипотеки. Изучение этих данных поможет сделать ипотечное кредитование в стране более доступным.

Также серьезным является вопрос рефинансирования. Возможность есть, но физически рефинансирование делать достаточно сложно. На самом деле есть системные вопросы, которые нужно принять на уровне страны, а есть вопросы организационно-настроечные, поэтому наша задача - найти подходы совместно с Центробанком и минстроем. Для решения этого вопроса необходима системная работа.