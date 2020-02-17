МИД предупредил российских граждан о риске преследования со стороны США

"Хотели бы вновь обратить внимание выезжающих за рубеж соотечественников на угрозу подвергнуться преследованию американскими правоохранительными органами и специальными службами. Такая опасность существует как в самих США, так и по запросам их властей в третьих странах", - заявили на Смоленской площади.

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве призвали быть особенно осторожными при планировании поездки в страны, с которыми США имеют договоры о выдаче.

В МИД также отметили, что российские дипломаты прилагают все усилия для того, чтобы оказывать необходимую помощь оказавшимся в беде соотечественникам, однако ситуацию сильно усложняет тот факт, что сегодня Россия не имеет консульского присутствия на западном побережье США. Это произошло после того, как в 2017-2018 годах американские власти распорядились закрыть генеральные консульства РФ в Сан-Франциско и Сиэтле.

Москва неоднократно обращалась к Вашингтону с призывом нормализовать взаимодействие на основе российско-американского Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года, однако правоохранительные органы США все равно продолжают задерживать российских граждан по всему миру, подчеркнули в МИД. К примеру, с 2008 года на территории третьих государств произошло уже 53 подобных случая, и шесть из них имели место в 2019 году, отмечается в сообщении.