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17.02.2020 11:04
Рубрика: Власть

Михаил Мишустин поручил вице-премьерам чаще ездить по РФ

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин намерен продолжить поездки по регионам страны. Своим заместителям и министрам он тоже советует чаще знакомиться с проблемами людей на местах, а не из бумажных отчетов.
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

Сбалансированное развитие регионов значится в числе многочисленных задач, стоящих перед правительством. Чтобы понимать реальную ситуацию на местах, там нужно бывать чаще, уверен глава кабинета министров. Сам он намерен продолжить поездки в субъекты Федерации и ожидает того же от подчиненных. "Просил бы вас, - обратился Мишустин к своим замам в ходе оперативного совещания с ними, - а также министров, руководителей федеральных органов исполнительной власти как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы. Чтобы не по бумажным отчетам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день". Все эти вопросы в целом хорошо известны, и, как выразился премьер, в концентрированном виде они сформулированы в национальных проектах, их выполнение должно быть не "бумажным".

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
Вице-премьеры подготовят программы развития проблемных регионов

В первую очередь глава правительства ожидает доклады из проблемных регионов о тех точках напряжения, которые требуют помощи с федерального уровня. "У нас большая страна, у каждого региона свои особенности, - заметил Михаил Мишустин, - и средства из федерального бюджета необходимо выделять на решение конкретных проблем конкретного региона, максимально учитывая местную специфику".

Так, по итогам поездки премьера в Новгородскую область был дан ряд поручений. Первый вице-премьер Андрей Белоусов возглавит президиум правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса. Он должен представить предложения по ее формированию и учесть, чтобы в ее составе были непосредственно представители МСП.

С точки зрения социально-экономических проблем регион - отражение ситуации в других субъектах Федерации. Это касается, например, сферы здравоохранения, проблемы которой, подчеркнул Мишустин, люди воспринимают особенно остро. Для Новгорода он распорядился в проекте бюджета на 2021-2023 годы учесть средства на реконструкцию и переоснащение областного роддома и строительство дома-интерната нового типа для социального обслуживания пожилых людей. Кроме того, Министерство здравоохранения вместе с губернатором Андреем Никитиным должно представить в правительство предложения по дополнительным мерам социальной поддержки медицинских работников.

Власть Работа власти Госуправление Правительство

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