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17.02.2020 21:21
Рубрика: Общество

Минобрнауки представит новую методику распределения бюджетных мест

Текст: Ксения Колесникова

Новая методика распределения бюджетных мест в вузах будет обнародована до 1 марта. Об этом министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал в интервью "Комсомольской правде".

Он также отметил, что в основе методики будет лежать учет потребностей региональных рынков труда. Плюс - "понимание того, как развивается вуз".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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"Нужно понимать, насколько вузы готовы к увеличению бюджетных мест. Учитывать предпочтения абитуриентов и структуру экономики, - рассказал министр. - Бюджетные места - это инструмент достижения целей. В идеале, конечно, сделать высшее образование более доступным и качественным. Чтобы наиболее способные и подготовленные имели возможность поступить на бюджетное место. Причем на бюджетное место в первую очередь в своем регионе. Потому что одной из проблем является концентрация талантливых абитуриентов в столичных вузах".

Кроме того, по словам Валерия Фалькова, новую методику распределения бюджетных мест нужно настроить так, чтобы она учитывала множество факторов. "В основании должны лежать потребности регионального рынка труда. Причем не только на следующий год. Мы должны смотреть, что будет происходить дальше… По планам министерства, в целом количество бюджетных мест в бакалавриате и специалитете будет увеличиваться", - отметил министр, сообщает сайт KP.Ru.

Общество Образование Правительство Минобрнауки

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