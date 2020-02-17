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17.02.2020 21:00
Рубрика: Культура

Мир кинематографа прощается с Георгием Шенгелая

Текст: Валерий Кичин
Георгий Шенгелая - из тех мастеров, которые в огромной стране под названием СССР формировали представление о грузинской культуре и грузинском кино, которое все нежно полюбили сразу и навсегда. По своему артистизму, по изысканной утонченности, по теплу и юмору, которые излучали его фильмы, оно не имело у нас равных.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Будущий режиссер родился в кинематографической семье. Отец - легендарный Николай Шенгелая, автор фильма "Двадцать шесть бакинских комиссаров". Мать - суперзвезда немого кино Ната Вачнадзе. Кинематографу посвятил себя и его брат - Эльдар, тоже мастер ироничный, снявший такие самобытные и оригинальные картины, как "Необыкновенная выставка" и "Чудаки".

Фото: Пресс-служба киностудии Proline film
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Георгий же, окончив мастерскую Александра Довженко и Михаила Чиаурели в московском ВГИКе, начинал как актер: Чиаурели снял его в фильме "Отарова вдова", Резо Чхеидзе - в своем лирическом эссе "Наш двор". Как режиссер он стал известен после биографической артхаусной картины "Пиросмани", а всесоюзную славу обрел, сотворив "Мелодии Верийского квартала" - как писали тогда, первый советский мюзикл. Разумеется, он был не первым - вся страна распевала песни из "Веселых ребят" и "Цирка" Григория Александрова, из "Кубанских казаков" Ивана Пырьева, но никто же не знал, что это мюзиклы! А тут как раз в 70-х на нашего зрителя в изобилии свалились западные образцы диковинного "буржуазного" жанра, люди практически его для себя открывали, и музыкальный народный фильм Шенгелая воспринимался как абсолютное новаторство. И он действительно проторил дорогу для национального грузинского мюзикла, у него появились последователи. В фильме блистали Софико Чиаурели, Вахтанг Кикабидзе и совсем юная Ия Нинидзе, там пели и танцевали повсюду - и прачки на быстрой Куре, и все население патриархального Тифлиса. И было это так ловко, весело и артистично, что нельзя было не полюбить картину, она получила главный приз Всесоюзного кинофестиваля, католический приз в Сан-Себастьяне и сразу стала классикой.

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Международный успех мастера продолжило "Путешествие молодого композитора" - полная незлобивого сарказма история музыканта, который отправился по грузинским селам собирать народные песни, но его тут же приняли за революционера-конспиратора, а записанные им ноты - за шпионские шифровки. Фильм с триумфом прошел на Берлинском кинофестивале и получил приз за лучшую режиссуру.

Одна из последних работ Георгия Шенгелая - драма "Смерть Орфея", где использованы мотивы Владимира Набокова и Германа Гессе. Это была попытка режиссера высказать свою позицию по отношению к националистам всех мастей и наций, призвать к гражданскому согласию. Это была уже другая Грузия и другое грузинское кино - там люди умирали от наркотиков и ненависти. Кино же братьев Шенгелая, Резо Чхеидзе, Ланы Гогоберидзе, Тенгиза Абуладзе, Отара Иоселиани осталось теперь только в памяти - но эта память будет очень долгой и благодарной.

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