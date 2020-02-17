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17.02.2020 21:15
Рубрика: Экономика

Не отходя от кассы

Текст: Яков Миркин (заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН)
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8088)
Можно ли с нашей зарплатой обниматься, гладить ее по голове и ласково шептать: "Как ты выросла!"? Средняя зарплата преподавателей вузов в России - 90 тысяч рублей, в Москве - 154 тысячи, в Московской области - 108 тысяч, в Санкт-Петербурге - 115 тысяч (Росстат, 2019). Живи и радуйся! Но на самом деле общее мнение, что зарплаты намного ниже! Вот что пишут в ответ: "света белого не вижу", "на двух ставках плюс репетиторство", "нас и наш труд давно не уважают", "откуда такие зарплаты"? А статистика повторяет снова и снова: "Калужская область - 75 тысяч рублей! В 1,9 раза больше, чем средняя зарплата по области. Пензенская - 59 тысяч. В два раза выше! Томская - 87 тысяч рублей. Больше в два с лишним раза!"

Роскошно живут врачи - всем срочно лечиться! Их средняя зарплата по России - 81 тысяча рублей, в Москве - 148 тысяч, в Московской области - 99 тысяч, в Санкт-Петербурге - 111 тысяч рублей. В Тверской области зарплата врача - 57 тысяч рублей. Она в 1,7 раза выше, чем в среднем по области. Но в ответ слышится: "бумагами завалили", "все гораздо хуже", "средняя температура по больнице", "я на полутора ставках".

Фото: Константин Завражин/РГ
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В любых профессиях средняя зарплата по отчетности выше, чем в наших личных ощущениях. "Откуда такие деньги?" "Мы столько и не видим!" Почему так? Ответ: зарплата по Росстату и наша, личная - родственники, но двоюродные. У статистиков зарплата - начисленная, включая подоходный налог. Мы же ощущаем своей, настоящей только "чистую", ту, что дается нам на руки, без налогов.

И еще - у Росстата зарплата считается на одного человека, даже если у вас две ставки. Или вы совмещаете полторы. Или хоть сколько-нибудь. Если кособочитесь так каждый день за двоих, с двойной, полуторной нагрузкой. Это зарплата - за ненормальный способ жизни, когда вы - один, а по ставкам вас - полтора или два.

И еще. Это не совсем зарплата. Если вы получили грант или взяли договор подряда в своей же организации - вне всего, вне рамок рабочего дня, вне всяких норм. Скажем, разовый контракт на научную работу. И если вы пашете по выходным, по ночам в вашей несчастной квартире, заваленной книгами, и получили что-то по договору подряда, то эти деньги Росстат будет тоже считать зарплатой.

Вы всем должны, но лично вам - все меньше. Социальная ответственность за вас государства потихоньку сужается

Так что замыленный, живущий на пару ставок, подрабатывающий договорами подряда, вне всяких нормальных рамок рабочего времени - это вы, и вами можно гордиться. В столицах вы имеете великолепную зарплату. В регионах она в 2-3 раза ниже. Вы можете заниматься просвещением, лечением, наукой, да чем угодно, но в жизни это называется "белка в колесе".

Часто - это ободранная белка. Растут нормы нагрузки, вас достают отчетностью, она растет, как грибы. Вас ставят под видеокамеру в офисах, аудиториях, цехах. Вы всем должны, но лично вам - все меньше. Социальная ответственность за вас государства потихоньку сужается. Чтобы удержать все ту же денежную ценность месяца или года, вы должны работать - год от года все больше. Иногда удивляешься - все вокруг крутятся, как белки в колесе, до изнеможения, а экономика стоит. Кто же не работает? И почему стоит?

Фото: Photoxpress
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Учителя - сердце любой нации. Детям в школе - хорошо! Средняя зарплата школьных учителей по России - 41 тысяча рублей, в Москве - 98 тысяч, в Московской области - 57 тысяч, в Санкт-Петербурге - 57 тысяч рублей. В регионах - кратно меньше. Правильны ли такие разрывы? Нам всем нужно, чтобы ребенок знал математику и историю одинаково хорошо, где бы он ни жил. В Саратовской области зарплата учителей - 26 тысяч рублей, в Омской - 30 тысяч, в Ивановской - 25 тысяч. А ниже всего в Северной Осетии-Алании - 22 тысячи рублей. И ее еще нужно заработать. Одной ставки мало. "В провинции учитель английского языка получает до вычетов 15 тысяч рублей". Санкт-Петербург. "Это какие-то очень высокие цифры. Базовая зарплата школьного психолога - 15 тысяч рублей". Томск. "Ставка преподавателя в школе 11 с копейками, с классным руководством набегает 13, со стимулирующими чуть больше 20". Магнитогорск. "Я уже начала видеть своего ребенка реже, чем свой класс". Ну, конечно! Одной ставки не хватает.

Идите в науку! Средняя зарплата научных сотрудников в России (включая подоходный) - 106 тысяч рублей! В Москве - 140 тысяч рублей! В Санкт-Петербурге - 108 тысяч рублей! В Томской области - 94 тысячи, в Нижегородской - 83 тысячи. Ниже всего в Дагестане - 45 тысяч рублей. Но выше, выше, чем у большинства остальных! (Росстат, 2019). И все равно не верят! "На самом деле гораздо меньше", "возьмите медиану", "что-то я не получаю", "откуда такие цифры"?

В любых профессиях средняя зарплата по отчетности выше, чем в наших личных ощущениях

Все эти статистические зарплаты - у взмыленных людей, берущих полторы, две ставки, бегающих по сверхурочным, по частникам. Ищущих работы "сверх", чтобы просто существовать. Загружаемых надзором, отчетами, ненужными работами. А жить когда? Дешевый человек, как белка в колесе, на котором основана наша экономика - от лукавого. И цифры его зарплат - лукавые. Мы - дешевы. Мы не можем заработать без того, чтобы не залезть в семейное время. А должны быть дорогими.

Человек, способный "нормально получать" и сам платить свою "социалку" (сейчас это делает работодатель), не работая на износ и не занимаясь выживанием все свое дневное время - это огромная ценность. Именно такой человек делает общество развитым. Тогда - лозунги! Мы - не рабы, рабы - не мы. Выше стоимость человека на единицу времени - в нормах, в нагрузке, в бюджетных расчетах! Знать правду о зарплате "нормально" работающего человека! Пусть не Исландия, не Швеция и не Германия, но хотя бы Чехия. Пустые слова? Нет, переворот в сознании и политике властей и общества. Люди в России всегда были дешевым товаром, должны стать - драгоценным.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минэкономразвития Росстат Система оплаты труда бюджетников Колонка Якова Миркина

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