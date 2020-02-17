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17.02.2020 21:00
Рубрика: Власть

К вам едет министр

Михаил Мишустин поручил министрам чаще выезжать в проблемные регионы
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8088)
В правительстве подготовят программы развития проблемных регионов. Для финансирования каждой до 2024 года выделят по пять миллиардов рублей. Сбалансированное развитие регионов значится в числе множества задач, стоящих перед правительством. Чтобы понимать реальную ситуацию на местах, там нужно бывать как можно чаще, уверен премьер-министр Михаил Мишустин.
Премьер поручил своим заместителям в кратчайшие сроки разработать программы развития отстающих регионов. Фото: РИА Новости Премьер поручил своим заместителям в кратчайшие сроки разработать программы развития отстающих регионов. Фото: РИА Новости
Премьер поручил своим заместителям в кратчайшие сроки разработать программы развития отстающих регионов. Фото: РИА Новости

Сам он намерен продолжить поездки в субъекты Федерации и ожидает того же от подчиненных. "Просил бы вас, - обратился Мишустин к своим замам в ходе оперативного совещания, - а также министров, руководителей федеральных органов исполнительной власти как можно чаще общаться с людьми и посещать регионы. Чтобы не по бумажным отчетам, а в действительности знать, что нужно людям, что их волнует каждый день". Все эти вопросы в целом хорошо известны и, как выразился премьер, в концентрированном виде они сформулированы в национальных проектах, их выполнение должно быть не "бумажным".

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
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В первую очередь глава правительства ожидает доклады из проблемных регионов о тех точках напряжения, которые требуют помощи с федерального уровня. "У нас большая страна, у каждого региона свои особенности, - заметил Михаил Мишустин, - и средства из федерального бюджета необходимо выделять на решение конкретных проблем конкретного региона, максимально учитывая местную специфику".

Так, по итогам поездки премьера в Новгородскую область был дан ряд поручений. Первый вице-премьер Андрей Белоусов возглавит президиум правительственной комиссии по вопросам развития малого и среднего бизнеса. Он должен представить предложения по ее формированию и учесть, чтобы в состав включили непосредственно представителей МСП.

Посещать регионы необходимо, чтобы не по бумажным отчетам, а в действительности знать, что нужно людям

С точки зрения социально-экономических трудностей регион - отражение ситуации в других субъектах Федерации. Это касается, например, сферы здравоохранения, проблемы которой, подчеркнул Мишустин, люди воспринимают особенно остро. Для Новгорода он распорядился в проекте бюджета на 2021-2023 годы учесть средства на реконструкцию и переоснащение областного роддома и строительство дома-интерната нового типа для социального обслуживания пожилых людей. Кроме того, министерство здравоохранения вместе с губернатором Андреем Никитиным должны представить в правительство предложения по дополнительным мерам социальной поддержки медицинских работников.

Еще в прошлом году в правительстве определили десять регионов, отстающих в социально-экономическом развитии. Им приставили кураторов из числа министров.

Фото: iStock
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- Поручаю вице-премьерам в самые кратчайшие сроки разработать и представить на утверждение программы развития этих территорий, - распорядился премьер. - Им будет предоставлена поддержка из федерального бюджета по 5 миллиардов рублей на каждую программу до 2024 года.

Планы предстоит скоординировать с министерством финансов, а контролировать реалистичность будет минэкономразвития, чтобы, по словам Михаила Мишустина, они состояли из конкретных, эффективных мероприятий, направленных на решение четко обозначенных задач, которые поставил президент.

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