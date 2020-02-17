Многодетная мать Ким Клейстерс возвращается в большой теннис

36-летняя прославленная бельгийская теннисистка, бывшая первая ракетка мира в одиночном и парном разрядах, трехкратная победительница US Open (2005, 2009, 2010) и чемпионка Australian Open 2011 года Ким Клейстерс возобновила свою карьеру.

Свой первый матч после возвращения на корт спортсменка проведет уже сегодня: она получила уайлд-карт на турнир в Дубае с призовым фондом более 2,5 миллионов долларов и сыграет против финалистки Открытого чемпионата Австралии этого года, испанки Гарбинье Мугурусы. В интервью для WTA Клейстерс заявила: "За последние несколько лет я видела много матчей с участием Мугурусы, так что у меня есть небольшая идея (как играть против нее, - прим. "РГ")". Но добавила, что в ее нынешней ситуации соперник не так важен.

Бельгийская теннисистка уже провела тренировку на центральном корте дубайского турнира вместе с бывшей первой ракеткой мира, румынкой Симоной Халеп, которая отметила, что Клейстерс играет "очень хорошо".

Бельгийка уже второй раз возвращается в большой спорт: впервые она приостановила карьеру из-за травм в 2007 году, родила дочь и после двухлетнего перерыва выиграла два Открытых чемпионата США подряд. Сейчас у Клейстерс уже трое детей, и она хочет попробовать совместить роль многодетной мамы и профессиональной спортсменки.

Возобновление карьеры теннисистка проанонсировала еще в сентябре прошлого года на своем персональном сайте: "В то время как в следующие четыре месяца меня ждет много работы, моя самая большая мотивация - это вызов самой себе в физическом и моральном плане, я хочу вновь испытать себя. Мне кажется, я слишком молода, чтобы завершить карьеру в 36 лет, и мне не терпится вернуться на корт и посмотреть, что возможно после рождения трех детей, учитывая, как много сейчас вдохновляющих спортсменок-мам". Выступить на первых турнирах Клейстерс должна была еще в январе, но из-за травмы в ходе подготовки возвращение пришлось отложить.

Говоря о своих целях и ожиданиях от первых матчей после семилетнего перерыва, теннисистка подчеркивает, что они связаны не с результатами и рейтингом, а с личными ощущениями и пониманием того, как ей хочется играть на корте. "Сейчас во время тренировок бывают моменты, когда я говорю себе: "Вот оно, вот, как я хочу играть". Теперь я просто должна быть в состоянии реализовать это в матче", - цитирует Клейстерс официальный сайт WTA.