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17.02.2020 14:38
Рубрика: В мире

На Украине предложили отправить делегацию на Парад Победы в Москве

Текст: Диана Ковалева

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович предложил сформировать в украинском парламенте делегацию, которая поедет в Москву и примет участие в праздновании Дня Победы 9 мая в Москве.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Приближается большая дата 75-летие Победы над фашизмом. Я убежден, что в Верховной Раде нужно сформировать парламентскую делегацию относительно участия в параде победы в Москве", - сказал Рабинович в ходе согласительного совета парламентских фракций.

Некоторые парламентарии ответили на подобное заявление криками "Позор".

Напомним, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" имеет 44 места в украинском парламенте, всего в нем 450 мест.

Ранее помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что свой приезд в Москву на празднование грядущего юбилея Победы подтвердили лидеры 17 стран, в том числе главы Франции, Беларуси, Кубы, Сербии, Армении и Индии.

В мире экс-СССР Украина 75-летие Победы Отношения России и Украины

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