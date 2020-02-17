NASA обнародовала снимок "облаков берега космоса"

NASA опубликовала в своем профиле в Instagram фотографию ярких облаков, образующихся в самых верхних слоях атмосферы, описав ее как "изображения берега космоса".

Снимок был сделан на Международной космической станции (МКС). На нем во всей красе запечатлено явление, называемое серебристыми облаками или полярными мезосферными облаками. Фотография, которая получила более 850 тысяч "лайков", была сделана на высоте около 430 километров над южной частью Тихого океана. Эти облака являются самыми высокими в атмосфере планеты, и их можно увидеть только тогда, когда солнце находится ниже горизонта, уточняет rt.com.

Серебристые облака образуются в мезосфере на высоте около 80 километров над поверхностью Земли, когда водяной пар конденсируется и замерзает вокруг частиц пыли при температуре около -130 градусов Цельсия.

Летом 2019 года на удивление большое количество таких серебристых или "светящихся ночью" облаков было обнаружено в Северном полушарии - и, что необычно, далеко до юга, как например, над Оклахомой и Нью-Мексико, сообщил портал ScienceNews. Спутниковое изображение, выпущенное Обсерваторией Земли НАСА, показывает эти серебристые облака, с белыми областями там, где солнечный свет отражается больше всего, и с темно-пурпурным, где это происходит меньше всего.

Как отмечают эксперты, эти облака светятся синим или белым, когда ловят солнечные лучи, даже после того, как на землю упала ночь. "Они прекрасны, - сказал Джеймс Рассел, ученый из университета Хэмптона в Вирджинии. - Трудно отвести от них взгляд, потому что они такие радужные".