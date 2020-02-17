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Назван самый мощный смартфон из недорогих. В России он стоит 16 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
17.02.2020,  
17:53
Redmi Note 8 Pro. Фото: Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Фото: Xiaomi
Redmi Note 8 Pro. Фото: Xiaomi

Ребята из компании, которая разрабатывает бенчмарк AnTuTu, опубликовали свежий рейтинг самых мощных смартфонов среднего уровня. Первую строчку в нем занял Redmi Note 8 Pro - суббренд Xiaomi.

По данным "Яндекс.Маркета", в конфигурации 6/128 Гб аппарат продается в России по цене от 15800 рублей. Более простая модификация с 6/64 Гб памяти стоит от 14 тысяч. По производительности она вряд ли проигрывает 128-гигабайтной версии - остальные характеристики у них идентичны.

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В пятерку лидеров также вошли Xiaomi Mi Note 10 (от 27900 рублей), Xiaomi Mi 9T (от 18400 рублей), Samsung Galaxy A80 (от 26000 рублей) и realme XT (от 16300 рублей).

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