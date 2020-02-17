Немецкий писатель поблагодарил советских ветеранов за освобождение Европы

В редакцию телеканала RT, который в рамках проекта #ПочтаПобеды рассказывает о ветеранах Великой Отечественной войны и помогает передать им письма и пожелания, пришло послание от немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга.

Письмо адресовано всему советскому народу. В послании мужчина благодарит СССР за освобождение Европы от нацизма и подмечает, что Запад слишком акцентирует роль Вашингтона во Второй мировой войне, забывая о вкладе и самопожертвовании советских людей.

"Я благодарю вас за освобождение от монстра Гитлера, от этого исчадия ада", - пишет фон Фихтенберг.

Автор письма подчеркнул, что от действий фашистов в годы войны пострадали целые народы, включая самих немцев. Однако простые люди тогда не могли полностью осознать происходящее, "слишком многие поверили в ложь, а некоторые просто предпочли отвернуться".

"Могу ли я принести извинения за наши действия? - пишет фон Фихтенберг. - Нет, не могу, но могу протянуть вам руку и предложить вам и моему народу свою дружбу... Может быть, это рукопожатие превратится во множество рукопожатий".