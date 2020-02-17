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17.02.2020 20:41
Рубрика: Происшествия

Тюрьма молчит

Операторов связи обяжут отключать заключенным мобильную связь
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8088)
Госдума начала сбор отзывов на законопроект, обязывающий сотовых операторов отключать телефоны в тюрьмах. Список номеров, которые должны замолчать, будет направлять в сотовые компании руководство территориальных управлений Федеральной службы исполнения наказаний.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

С инициативой выступили депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Василий Пискарев и Павел Крашенинников. По закону заключенным нельзя иметь при себе мобильные телефоны. Но на практике тюрьма зачастую остается в зоне доступа.

Фото: iStock
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Проблема борьбы с нелегальной сотовой связью в тюрьмах стара, как мир высоких технологий. Были испытаны разные способы, несколько раз даже заявляли о почти полной и безоговорочной победе, но заключенные все равно каким-то образом оставались на связи.

По словам экспертов, глушилки - плохой вариант, так как угнаться за развитием средств мобильной связи очень тяжело. 2G, 3G, 4G... Каждый тип связи требует своего решения проблемы блокирования. Кроме того, нередко использование глушилок вызывало скандалы: работать переставала и связь в домах законопослушных жителей рядом с казенными домами. Сегодня у экспертов выработался консенсус: единственный способ эффективно бороться с нелегальной связью - это обязать сотовых операторов отключать сигналы, идущие из-за колючей проволоки. Но для этого необходимы законодательные изменения.

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников подчеркнул, что законопроектом предлагается механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы.

Теперь сотовые операторы, получив письмо из ФСИН, будут обязаны нажать на кнопку "выкл", и телефон заключенного замолчит.

Каждый год в казенных домах изымаются десятки тысяч телефонов и СИМ-карт. Тысячи человек задерживаются за то, что пытались пронести заключенным нелегальные средства связи

При этом, как поясняют эксперты, не снимается и проблема борьбы с контрабандой телефонов в тюрьму: процедура отключения номера займет некоторое время, и как бы быстро ни работала система блокировки, нелегальный абонент успеет сделать один-два звонка.

Фото: iStock
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Как подчеркнул недавно директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Калашников, для службы приоритетной задачей остается обеспечение безопасности, оборудование учреждений современными интеллектуальными техническими средствами охраны и контроля.

"Необходимо полностью перекрыть все возможные каналы поступления запрещенных предметов как техническими средствами, так и с помощью проведения организационных, оперативных и иных мероприятий", - заявил глава ведомства.

Например, столичные СИЗО оснастили новыми металлодетекторами, которые позволяют выявить даже спрятанную денежную купюру или сим-карту.

Кроме того, ФСИН получила право сбивать беспилотники, с помощью которых в тюрьмы также часто доставляется контрабанда.

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