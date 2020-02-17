Оппозиция Южной Кореи объединилась накануне выборов

Крупнейшая оппозиционная партия Южной Кореи сменила название, став Объединенной партией будущего. По сути в главную оппозиционную силу вернулось значительное число политиков, которые три года назад от нее отделились. Все это случилось в рамках подготовки к выборам в парламента страны, которые должны состояться уже через два месяца.

Регулярная смена названий стала уже традицией для политических партий Южной Кореи. Сегодня это было в очередной раз подтверждено, когда было официально объявлено о создании Объединенной партии будущего (ОПБ). Формально произошло объединение трех партий консервативной направленности: Партии свободной Кореи - Свободной партии Кореи, Новой консервативной партии и Партии "прогресс в будущее 4.0". В реальности же Свободная партия Кореи (СПК), которая была главной оппозиционной силой, вобрала в себя остальные две небольшие партии. СПК после объединения и смены названия теперь контролирует в 295-местном парламенте 113 мест, увеличив свое представительство на восемь мандатов. Если же учесть и пять мест Партии будущего Кореи, которая была специально отделена от СПК чисто по техническим причинам и не скрывает своего союза с ОПБ, то общее представительство депутатов новой партии составляет 118 мест. Это меньше, чем у правящей Демократической партии "Тобуро", которая имеет 129 мандатов, но разница сократилась.

Новая партия объявила и "своем" цвете и лозунге. Цветом, представляющим Объединенную партию будущего, является, как его называют в Корее, "счастливый/веселый розовый" цвет или розовый цвет с пастельным оттенком. Эмблема представляет закрученную угловатую спираль с точкой над ней, лозунг партии - "Единая сила свободной Республики Корея".

Если же называть вещи своими именами, то в ведущую оппозиционную партию вернулось большинство тех, кто откололись от нее три года назад в связи с кризисом, охватившим тогда этот лагерь из-за импичмента президенту Пак Кын Хе. Затем это привело к победе прогрессивного настроенного кандидата Мун Чжэ Ина и поражению консерваторов в целом. От консервативной парии отошли ряд известных политиков, они создали свои партии, но вот теперь, если судить по именам, значительное число "перебежчиков", включая тех, кто смог получить депутатские мандаты, вернулись.

Лидером Объединенной партии будущего стал тот, кто до этого руководил Партией свободной Кореи - Хван Гё Ан, который был последним при Пак Кын Хе премьер-министром Южной Кореи. В руководстве ОПБ доминируют также выходцы из СПК. Сама же СПК просуществовала немногим более трех лет, сменив название в феврале 2017 г., когда стало очевидно, что Пак Кын Хе скорее всего не удержится на посту президента, а партии необходимо дистанцироваться от оскандалившегося лидера. Тогда Пак Кын Хе в принудительном порядке была исключена из правящей тогда партии.

Нынешнее объединение в очередной раз подчеркнуло, что во внутренней политике Южной Кореи по сути идет противоборство лишь двух лагерей - демократического и консервативного, где каждый из них представляет какая-то основная партия. Остальные политические силы, даже если они оформлены как отдельные партии, на деле тяготеют либо к одному лагерю, либо к другому, что становится очевидно накануне выборов. Так происходит и сейчас. Слияние трех партий и де-факто объединение оппозиционного лагеря произошло тогда, когда началась предвыборная кампания. 15 апреля 2020 г. в Южной Корее пройдут выборы в парламент страны, а потому все эти "потрясения" - лишь подготовка к выборам.