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17.02.2020 17:07
Рубрика: Общество

Опубликован новый порядок приема в детсады

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения опубликовало целый пакет документов, которые сделают процесс устройства ребенка в детский сад прозрачнее и понятнее для родителей. Первый из них - новый проект порядка приема на обучение по программам дошкольного образования.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Что в нем появилось нового? Документ закрепляет правило: дети, чьи братья и сестры уже ходят в конкретный детский сад, получают в нем преимущество при зачислении.

Вторая поправка говорит о том, что прием в государственный или муниципальный детсад проводится по направлению местного органа управления образованием с использованием региональных информационных систем.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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- Каждый родитель имеет возможность получить информацию не только о последовательности предоставления мест в детские сады, но и причинах ее изменения, - подчеркнули в пресс-службе министерства просвещения. - Заявление о постановке на учет для предоставления места в детсаду можно будет подать письменно или через интернет.

Второй документ - проект порядка перевода ребенка из одного детского сада - в другой. Здесь пошагово расписано, что должны сделать мамы и папы. Если коротко, обратиться в местный орган исполнительной власти с заявлением о переводе. И если в новом садике есть свободное место, об этом сообщают родителю. После чего он обращается в "старый" садик с заявлением об отчислении. И все это теперь можно сделать с использованием электронных информационных систем.

Ну и третий документ - проект порядка формирования федеральной информационной системы и рекомендации по ведению региональных электронных очередей в детские сады. Они кстати, действуют уже во всех регионах. Новый документ позволит сделать принципы их работы едиными.

Как рассказали в министерстве просвещения, такие системы содержат информацию как о детях, уже посещающих детсады, так и о тех, кому еще только предстоит получить место. Вся статистика стекается на федеральный уровень.

Комментарий

Министр просвещения Сергей Кравцов:

- У родителей не должно быть проблем с устройством детей в детские сады. У каждого родителя есть возможность проконтролировать процесс предоставления места через региональные информационные системы. Данные о потребности мест поступают на федеральный уровень, чтобы в итоге у нас было четкое понимание для принятия решений по строительству новых детских садов. Эта работа на всех уровнях направлена на реализацию задачи нацпроекта "Демография": обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет по итогам 2021 года.

Общество Образование Очередь в детский сад

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