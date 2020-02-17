Найдены останки легионеров, погибших при вторжении в Британию

В Великобритании археологи раскопали остатки раннего римского форта, а также могилы римских легионеров, погибших, вероятно, в первые годы вторжения на территорию Британии.

Об открытии рассказывает Kent Online. Оно было сделано на территории графства Кент в Англии, недалеко от древнего города Кентербери. Археологи раскопали там остатки древнеримского форта, возраст которого составляет примерно 2000 лет.

Это говорит о том, что форт был построен в первые годы оккупации римлянами британских островов. По словам главы исследовательского проекта доктора Пола Уилкинсона, вероятно, это была не укрепленная крепость, а тыловой лагерь снабжения. Здесь располагались склады римской армии.

"Не все из тех, кто находился здесь, были солдатами, - говорит Пол Уилкинсон. - Многие были специалистами в различных областях. Они выполняли вспомогательные функции, например, занимались решением инфраструктурных задач".

В центре археологического участка было раскопано три печи для обжига глины, которые были окружены траншеями и рвами. Уже установлено, что римляне использовали местную глину для изготовления урн, сосудов и тарелок, предназначенных для нужд армии. Причем все указывает на то, что изделия производились массово и быстро.

Кроме того, здесь же были найдены стеклянные изделия из Галлии, ныне Франции, и керамика из Германии. Это говорит о том, что Британию завоевывали бывалые легионеры, ранее побывавшие в других походах.

В ходе раскопок также было обнаружено две могилы. Останки еще предстоит датировать. Их изучают эксперты из Университета Кента. Лабораторный анализ поможет определить причины смерти этих людей, а также установить их происхождение.

Ученые считают, что это могли быть римские легионеры, погибшие в первые годы оккупации Британии.