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17.02.2020 21:27
Рубрика: В мире

Первая ступень Falcon 9 промахнулась при посадке

Текст: Лариса Ионова

Первая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX упала в Атлантический океан, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт компании.

Фото: iStock
Пойман сигнал из глубокого космоса, повторяющийся каждые 16 дней

Выполнив свою основную задачу - вывести на орбиту спутники связи Starlink - ракета-носитель должна была совершить посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You, в 630 километрах от мыса Канаверал в штате Флорида, где базируется космодром NASA. Однако что-то пошло не так, и ракета не попала на подготовленную площадку, а мягко приводнилась рядом с платформой.

Трансляция посадки велась на сайте компании, и не слишком удачный маневр был продемонстрирован в прямом эфире. Как прокомментировала ведущая, скорее всего, сама многоразовая ступень цела, и подчеркнула, что автономная посадка - это второстепенная задача проекта.

Действительно, подобный "опыт" у американцев уже был: в декабре 2018 года ракета при посадке также оказалась в воде, при этом осталась цела и успешно извлечена из океана. Главная же задача выполнена - в космос на околоземную орбиту выведены очередные 60 мини-спутников связи, которые обеспечивают землян интернет-связью.

Фото: iStock
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Двухступенчатая ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома в штате Флорида в понедельник в 10.05 по времени Восточного побережья США, или 18.05 по мск. Первая многоразовая ступень использовалась для запуска уже в четвертый раз.

На данный момент орбитальная группировка глобальной сети интернет-покрытия Starlink составляет 300 космических аппаратов. Цель - достигнуть показателя в 12 тысяч спутников. Из них 4,5 тысячи - на высоте 1100-1300 километров и 7,5 тысячи - не более 346 километров.

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