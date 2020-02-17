Песков напомнил о невмешательстве России в дела третьих стран

Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела других стран, в том числе и Франции, заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия категорически против, чтобы другие страны вмешивались в ее дела и не допускает возможности вмешательства в дела третьих стран.

Журналисты попросили прокомментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона на Мюнхенской конференции по безопасности, что третьи страны, в том числе Россия, могут пытаться влиять на выборы во Франции.

"Россия категорически против того, чтобы другие страны вмешивались в ее собственные внутренние дела, и мы не допускаем возможности, чтобы Россия делала то же самое в отношении третьих стран", - сказал Песков.

Макрон - приверженец, сторонник развития российского-французского и российско-европейского диалога, также заявил представитель Кремля, назвав этот диалог "безальтернативным с точки зрения нахождения понимания и путей выхода из многих кризисных ситуаций".