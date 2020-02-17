Пять человек получили огнестрельные ранения на карнавале в Бразилии

Не менее пяти человек получили ранения в результате стрельбы на одном из карнавальных шествий в бразильском Сан-Паулу. Инцидент произошел в воскресенье.

По словам очевидцев, злоумышленник попытался завладеть оружием полицейского, охранявшего карнавальную процессию, пишет ТАСС, ссылаясь на портал G1. В ответ страж правопорядка открыл стрельбу, ранив пятерых, в том числе нападавшего. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние стабильное.

Отметим, что на минувших выходных в Бразилии начались массовые гуляния, посвященные приближающемуся карнавалу, который в этом году состоится 21-25 февраля. В Сан-Паулу в эти дни пройдут почти 700 уличных шествий, в которых примут участие до 15 миллионов человек. Охрану порядка будут обеспечивать 11 тысяч полицейских.