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17.02.2020 06:12
Рубрика: В мире

Пять человек получили огнестрельные ранения на карнавале в Бразилии

Не менее пяти человек получили ранения в результате стрельбы на одном из карнавальных шествий в бразильском Сан-Паулу. Инцидент произошел в воскресенье.

Фото: REUTERS
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По словам очевидцев, злоумышленник попытался завладеть оружием полицейского, охранявшего карнавальную процессию, пишет ТАСС, ссылаясь на портал G1. В ответ страж правопорядка открыл стрельбу, ранив пятерых, в том числе нападавшего. Все пострадавшие были госпитализированы, их состояние стабильное.

Отметим, что на минувших выходных в Бразилии начались массовые гуляния, посвященные приближающемуся карнавалу, который в этом году состоится 21-25 февраля. В Сан-Паулу в эти дни пройдут почти 700 уличных шествий, в которых примут участие до 15 миллионов человек. Охрану порядка будут обеспечивать 11 тысяч полицейских.

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