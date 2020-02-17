Новости

Золото на миллиард: в Мексике возобновят поиск легендарного галеона 16:29
Совет директоров "Зенита" одобрил переход Кокорина в "Сочи" 16:27
СМИ: Отстранены украинские прокуроры, расследовавшие дело о крушении MH17 16:25
Коалы и другие эндемики Австралии, сильнее всего пострадавшие от пожаров 16:25
Суд назначил длительные сроки банде за убийство двоих москвичей 16:16
В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу 16:03
Видео: в Индии корова задала трепку девушкам на скутере 16:02
В Геленджике из электромобиля украли аккумуляторные батареи 16:00
Под Псковом стартовали учения десантников Союзного государства 16:00
Почта России не прекращает сообщение с Китаем 15:57
О Трифонов Печенгском монастыре в Заполярье снимут фильм 15:54
Видео: В Башкирии спасли провалившихся под лед лошадей 15:51
В Череповце вандалы разрушили ледяные скульптуры к 75-летию Победы 15:51
Волгоградка отсудила у страховщиков миллион рублей 15:46
Гренландия собирается продавать талую воду 15:38
Загитова рассказала о возможном продолжении карьеры 15:31
Калужский экс-губернатор стал сенатором 15:27
В Петрозаводске вандалы раскрасили памятники на городском кладбище 15:20
Появилось видео гибели автора саундтрека "Бригады" Андрея Иванова 15:17
"Желтый" уровень опасности в Москве продлили до вечера 19 февраля 15:16
Найдены останки легионеров, погибших при вторжении в Британию 15:15
В столице температура воздуха приблизилась к рекорду 15:09
Названа причина расстрела семьи в центре Калининграда 15:03
Chevrolet Niva начали продавать в дилерских центрах Lada 15:02
В Минске стартовали съемки сериала "Дед Морозов" 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
17.02.2020 15:57
Рубрика: Экономика

Почта России не прекращает сообщение с Китаем

Текст: Юлия Кривошапко

"Почта России" сообщила, что продолжает доставлять корреспонденцию из Китая. В условиях приостановки большего числа пассажирских рейсов в КНР и частичного закрытия границ, через которые идет наземное перемещение грузов, перевозка почты ведется собственными самолетами национального логистического оператора, напомнили в пресс-службе компании.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Суд вернул в больницу девушку, сбежавшую из-под коронавирусного карантина

Закрытие регулярного сообщения между КНР и рядом стран привело к остановке почтового сообщения Китая с некоторыми государствами. По данным Всемирного почтового союза, почтовые администрации Дании, Грузии, Греции, Румынии, Сербии, Сингапура, Испании, США и Швейцарии прекратили поставки писем и посылок из КНР.

Географическое положение России в центре материка дает возможность для беспрепятственного транзита грузов и отправлений по маршруту Европа - Азия и в обратном направлении. "Почта России" является неотъемлемой частью мировой электронной коммерции и готова взять на себя задачу по доставке отправлений с Востока на Запад.

Логистические мощности компании, прямое взаимодействие с таможенными органами, возможность API интеграции с маркетплейсами, развитие цифровых сервисов делает "Почту России" надежным партнером как для интернет-магазинов, так и для конечных пользователей, уточняют в компании.

ФТС заявила о снижении импорта из КНР на фоне коронавируса

Почта владеет двумя самолетами ТУ-204-100С. В 2019 году стартовало строительство сети из 40 логистических центров по всей стране, первый из которых в Новосибирске будет открыт в первом полугодии текущего года. Он будет расположен на территории аэропорта Толмачево, в нем разместится таможенный пост, зона фулфилмента, установлено технологичное сортировочное оборудование.

С начала 2020 года "Почта России" доставила из Китая 4,36 тыс. тонн регистрируемых почтовых отправлений. Это на 4,4% меньше, чем за тот же период 2019 года. В первую очередь, это связано с приостановкой работы китайских предприятий, уточняют в компании.

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России Распространение коронавируса COVID 19

Главное сегодня

Песков назвал Россию правопреемницей СССР
Михаил Мишустин поручил вице-премьерам чаще ездить по РФ
В Кремле рассказали о перспективах диалога с Минском по энергоносителям
Лавров дал оценку "сделке века" по Израилю и Палестине
Правительство внесло в Госдуму законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Туризм
Туризм
Куда россияне чаще всего ездят на поездах
Рейтинг
Рейтинг
В каких регионах самый доступный бензин