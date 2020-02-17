Почта России не прекращает сообщение с Китаем

"Почта России" сообщила, что продолжает доставлять корреспонденцию из Китая. В условиях приостановки большего числа пассажирских рейсов в КНР и частичного закрытия границ, через которые идет наземное перемещение грузов, перевозка почты ведется собственными самолетами национального логистического оператора, напомнили в пресс-службе компании.

Закрытие регулярного сообщения между КНР и рядом стран привело к остановке почтового сообщения Китая с некоторыми государствами. По данным Всемирного почтового союза, почтовые администрации Дании, Грузии, Греции, Румынии, Сербии, Сингапура, Испании, США и Швейцарии прекратили поставки писем и посылок из КНР.

Географическое положение России в центре материка дает возможность для беспрепятственного транзита грузов и отправлений по маршруту Европа - Азия и в обратном направлении. "Почта России" является неотъемлемой частью мировой электронной коммерции и готова взять на себя задачу по доставке отправлений с Востока на Запад.

Логистические мощности компании, прямое взаимодействие с таможенными органами, возможность API интеграции с маркетплейсами, развитие цифровых сервисов делает "Почту России" надежным партнером как для интернет-магазинов, так и для конечных пользователей, уточняют в компании.

Почта владеет двумя самолетами ТУ-204-100С. В 2019 году стартовало строительство сети из 40 логистических центров по всей стране, первый из которых в Новосибирске будет открыт в первом полугодии текущего года. Он будет расположен на территории аэропорта Толмачево, в нем разместится таможенный пост, зона фулфилмента, установлено технологичное сортировочное оборудование.

С начала 2020 года "Почта России" доставила из Китая 4,36 тыс. тонн регистрируемых почтовых отправлений. Это на 4,4% меньше, чем за тот же период 2019 года. В первую очередь, это связано с приостановкой работы китайских предприятий, уточняют в компании.