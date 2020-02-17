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17.02.2020 17:54
Рубрика: В мире

Под Панамским каналом запустят метро

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Одна из линий метро Панамы пройдет под знаменитым каналом, связывающим Тихий и Атлантический океаны. Изначально планировалось запустить поезда по мосту над Панамским каналом, однако из-за возникших сложностей в реализации этого проекта власти страны объявили о намерении выкопать туннель под водной артерией.

"Министерство общественных работ и Метро Панамы подтвердили, что монорельсовая система, которая будет проложена в провинцию Западная Панама, а также строительство четвертого моста через канал - не зависимые друг от друга проекты. Третья линия метро пройдет по туннелю под руслом Панамского канала", - пишет местная газета La Prensa.

Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
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Первый в истории Панамского канала туннель пройдет на глубине более 50 метров. Как рассказал директор по проектам и планированию Метро Панамы Агустин Ариас, диаметр туннеля составит 13 метров, а его длина - 4 километра. Стоимость проекта составляет приблизительно 4 миллиарда долларов.

Изначально планировалось запустить метро по новому мосту через канал, четвертому по счету. Однако позже выяснилось, что основные опоры сооружаемого моста находятся на линии геологического разлома и требуют дополнительного усиления, что, в свою очередь, ведет к дополнительным затратам и пересмотру сроков реализации проекта. Именно поэтому было принято решение пустить метро под каналом, а строящийся мост сделать только автомобильным.

Продолжение третьей линии метро - первого метрополитена в Центральной Америке - должно, по задумке властей, улучшить непростую дорожную ситуацию, с которой столкнулась Панама. В настоящий момент через канал перекинуто всего лишь 3 моста, соединяющих густонаселенную провинцию Западная Панама со столицей, что ведет к значительным заторам в часы пик. Ожидается, что после реализации второй фазы проекта, метро дойдет до столицы провинции Западная Панама - города Чорера.

В мире Северная и Центральная Америка Панама

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