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17.02.2020 21:06
Рубрика: Культура

Война в блокноте

Снимают фильм о"котле" в Сталинграде
Текст: Роман Мерзляков (Волжский)
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8088)
Под Волгоградом, в Волжском, прошли съемки фильма "Защитники Сталинграда. Блокнот". В Сети появился ролик - своеобразный пролог к полнометражной ленте. По-настоящему народной. С реквизитом помогли местные жители: несли старые вещи, фуфайки, керосиновые лампы, самовары, старые газеты, игрушки.

Для фильма отобрали 17 детей. Пробы шли целый год, почти две тысячи мальчишек и девчонок.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Режиссер Михаил Кощин объясняет: "У нас нет задачи удивить красивой войнушкой или растрогать до слез. Наша задача показать сермяжные события, мирных жителей, которые участвовали в защите города. Это ведь питание, тепло, лишние руки. Мы победили не потому, что владели супероружием - просто были едины и ощущали свою принадлежность к стране. Есть у фильма и литературная основа. Одна из историй взята из книги лингвиста Олега Трубачева "Блокнот сталинградца".

В главных ролях - московский актер Юрий Миронцев и француз Оливье Сиу в роле немецкого врача Курта Ройбера. Это реальный человек, прошедший сталинградский "котел". В конце 1942 года он нарисовал углем на оборотной стороне советской географической карты Богородицу. Рисунок назвали "Сталинградской мадонной", - своеобразная икона теперь хранится в церкви в Берлине.

Интересна история самого Оливье Сиу, который уже 15 лет живет в Санкт-Петербурге: "Мой предок был братом известного врача Боткина. Но я поздно узнал о потерях СССР во Второй мировой войне. Нас учили, что главный вклад внесли американцы. В России все поколение военных лет героическое. А в Европе хоть и были партизаны, большинство молчало и терпело. Я спрашивал дедушку: почему? Он говорил: когда в тебя целятся, не будешь играть в героя, сделаешь, что прикажут... А тут все были вместе, потому и выиграли..."

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