Появилось видео гибели автора саундтрека "Бригады" Андрея Иванова

Трагический инцидент, в ходе которого в субботу в Австралии на пляже Бонди погиб 47-летний российский диджей Андрей Иванов, попал на видео.

Ролик опубликован на сайте издания Daily Mail, и на нем видно, как волна накрывает и уносит стоявших на берегу музыканта и его 45-летнюю супругу Юлию.

Юлия смогла выплыть и, по словам очевидцев трагедии, "стояла, вся в крови, и звала на помощь", труп диджея найден спустя полчаса спасателями.

Иванов был создателем немаловажного электронного проекта Triplex, пик славы которого пришелся на 2000 год, после выхода сериала "Бригада", в создании саундтрека к которому проект принял участие.