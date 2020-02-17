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Появилось видео гибели автора саундтрека "Бригады" Андрея Иванова

Поп-музыка
    17.02.2020, 15:17
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ ДЖЕМ Фото: youtube.com/ ДЖЕМ
Фото: youtube.com/ ДЖЕМ

Трагический инцидент, в ходе которого в субботу в Австралии на пляже Бонди погиб 47-летний российский диджей Андрей Иванов, попал на видео.

Ролик опубликован на сайте издания Daily Mail, и на нем видно, как волна накрывает и уносит стоявших на берегу музыканта и его 45-летнюю супругу Юлию.

Юлия смогла выплыть и, по словам очевидцев трагедии, "стояла, вся в крови, и звала на помощь", труп диджея найден спустя полчаса спасателями.

Иванов был создателем немаловажного электронного проекта Triplex, пик славы которого пришелся на 2000 год, после выхода сериала "Бригада", в создании саундтрека к которому проект принял участие.

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