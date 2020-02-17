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Рубрика: В мире

Золото на миллиард: в Мексике возобновят поиск легендарного галеона

Текст: Денис Передельский
Фото: Instituto Nacional de Antropologia e Historia de Mexico Фото: Instituto Nacional de Antropologia e Historia de Mexico
Фото: Instituto Nacional de Antropologia e Historia de Mexico

Мексиканские морские археологи совместно с коллегами из Испании в мае 2020 года возобновят поиски затонувшего четыре столетия назад испанского галеона Juncal. Считается, что это судно перевозило золото и драгоценные камни, стоимость которых по современным меркам превышает один миллиард долларов США.

Как сообщает Ancient Origins, подводные исследования пройдут в Мексиканском заливе, но сам участок поисков будет засекречен. Кроме того, археологов будут надежно охранять от возможных грабителей.

Фото: iStock
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Для последних испанский галеон Juncal представляет огромную материальную ценность. Считается, что он перевозил от 120 до 150 тонн драгоценных камней и золота, стоимость которых по современным меркам может составить даже не один миллиард долларов, а гораздо больше.

К слову, ранее морские археологи обнаружили на дне другое испанское судно под названием Neustra Senora de las Mecedes. На нем было обнаружено 14 тонн золота, но это "пустяк" по сравнению с тем, что было на судне Juncal.

Кстати, его полное название - Nuestra Senora del Juncal. Известно, что оно возвращалось из Мексики в Испанию. В октябре 1631 года это судно затонуло во время шторма у побережья современной Мексики. Находившийся на нем груз был предназначен для испанской королевской семьи. Даже сами археологи называют его величайшим из сокровищ, которые покоятся на морском дне.

Письменные источники говорят о том, что выходу галеона в море предшествовали мрачные предзнаменования. Например, за день до отплытия умер его капитан. Вскоре после выхода в море галеон был изрядно потрепан штормом. Команде пришлось выбросить за борт корабельные пушки, чтобы облегчить судно, хотя в то время был велик риск нападения пиратов.

Впрочем, сброс пушек не помог - во время очередного шторма Juncal все-таки ушел на дно. Считается, что на его борту было 300 пассажиров и членов экипажа. Из них только 39 человек выжили. Им удалось спастись на небольшой шлюпке. Именно они позднее и оставили графическое описание места, где судно пошло ко дну.

Фото: Warsaw University
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Впрочем, официально этот корабль не найден до сих пор. Новые данные были получены в 2000-х годах, тогда же были проведены поиски, не давшие результатов. В 2014 году Мексика и Испания договорились о совместных поисковых работах и подписали соответствующий меморандум.

Сообщается, что современные морские археологи по-прежнему будут опираться на рассказы выживших моряков почти 400-летней давности. Для археологов ценность представляет не только груз. Галеоны такого типа как Juncal ученым известны только по чертежам.

Если удастся обнаружить обломки корабля, исследователи получат возможность реконструировать его облик и узнать, как он был построен, как были устроены палубы и переборки.

Добавим, что поисковая операция продлится 10 дней.

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