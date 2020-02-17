Золото на миллиард: в Мексике возобновят поиск легендарного галеона

Мексиканские морские археологи совместно с коллегами из Испании в мае 2020 года возобновят поиски затонувшего четыре столетия назад испанского галеона Juncal. Считается, что это судно перевозило золото и драгоценные камни, стоимость которых по современным меркам превышает один миллиард долларов США.

Как сообщает Ancient Origins, подводные исследования пройдут в Мексиканском заливе, но сам участок поисков будет засекречен. Кроме того, археологов будут надежно охранять от возможных грабителей.

Для последних испанский галеон Juncal представляет огромную материальную ценность. Считается, что он перевозил от 120 до 150 тонн драгоценных камней и золота, стоимость которых по современным меркам может составить даже не один миллиард долларов, а гораздо больше.

К слову, ранее морские археологи обнаружили на дне другое испанское судно под названием Neustra Senora de las Mecedes. На нем было обнаружено 14 тонн золота, но это "пустяк" по сравнению с тем, что было на судне Juncal.

Кстати, его полное название - Nuestra Senora del Juncal. Известно, что оно возвращалось из Мексики в Испанию. В октябре 1631 года это судно затонуло во время шторма у побережья современной Мексики. Находившийся на нем груз был предназначен для испанской королевской семьи. Даже сами археологи называют его величайшим из сокровищ, которые покоятся на морском дне.

Письменные источники говорят о том, что выходу галеона в море предшествовали мрачные предзнаменования. Например, за день до отплытия умер его капитан. Вскоре после выхода в море галеон был изрядно потрепан штормом. Команде пришлось выбросить за борт корабельные пушки, чтобы облегчить судно, хотя в то время был велик риск нападения пиратов.

Впрочем, сброс пушек не помог - во время очередного шторма Juncal все-таки ушел на дно. Считается, что на его борту было 300 пассажиров и членов экипажа. Из них только 39 человек выжили. Им удалось спастись на небольшой шлюпке. Именно они позднее и оставили графическое описание места, где судно пошло ко дну.

Впрочем, официально этот корабль не найден до сих пор. Новые данные были получены в 2000-х годах, тогда же были проведены поиски, не давшие результатов. В 2014 году Мексика и Испания договорились о совместных поисковых работах и подписали соответствующий меморандум.

Сообщается, что современные морские археологи по-прежнему будут опираться на рассказы выживших моряков почти 400-летней давности. Для археологов ценность представляет не только груз. Галеоны такого типа как Juncal ученым известны только по чертежам.

Если удастся обнаружить обломки корабля, исследователи получат возможность реконструировать его облик и узнать, как он был построен, как были устроены палубы и переборки.

Добавим, что поисковая операция продлится 10 дней.