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17.02.2020 15:56
Рубрика: Власть

Правительство поддержало льготы для инвесторов в Арктике

Текст: Кира Латухина
Правительство РФ поддержало четыре законопроекта, которые после принятия откроют реальную возможность реализации якорных проектов в Арктике. Об этом вице-премьер Юрий Борисов рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Борисов остался в новом составе кабмина, и в сферу его кураторства помимо оборонно-промышленного комплекса добавилась еще и энергетика.

"Ваша сфера ответственности в новом правительстве значительно расширилась за счет такой крупнейшей и важнейшей для нашей экономики сферы, как топливно-энергетический комплекс", - констатировал глава государства и предложил с этого и начать разговор.

Фото: kremlin.ru
Путин похвалил арктический проект "Роснефти"

Борисов не стал скрывать: область это для него новая, и сейчас он активно погружается в ее проблемы. Чтобы полностью в них вникнуть, нужно три месяца - в течение которых вице-премьер намерен посещать ключевые объекты ТЭК. "Уже познакомился с "Советом рынка", посетил Системный оператор Единого энергетического комплекса, "Россети", побывал на открытии гидроэлектростанции в Северной Осетии - Алании", - сказал он. Зарамагская ГЭС-1 - уникальный объект, 346 мегаватт мощности, открывает новые перспективы для республики. Борисов передал благодарность от руководства Северной Осетии.

В тесном контакте с первым вице-премьером Андреем Белоусовым идет работа над перезапуском инновационного цикла. На заседании правительства были рассмотрены и поддержаны четыре законопроекта, которые после принятия откроют реальную возможность реализации якорных проектов в Арктике, отметил Борисов. В частности, "Роснефти" и других отечественных добывающих компаний.

"Они, безусловно, дадут прирост темпам экономики страны", - считает Борисов.

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Кстати, на недавней встрече с президентом глава "Роснефти" Игорь Сечин рассказывал про проект "Восток Ойл", реализация которого позволит увеличить ВВП страны на 2 процента ежегодно. Речь идет о формировании на Таймыре новой нефтегазовой провинции. Ресурсная база - около пяти миллиардов тонн нефти, инвестиции превысят 10 триллионов рублей. Правительство уже внесло в Госдуму законопроект, направленный на налоговое стимулирование разведки и добычи углеводородов на отдельных территориях Арктической зоны РФ. Предполагается, что парламент рассмотрит инициативу в среду.

Борисов также сообщил о работе над поручением главы государства по выработке понятных и доступных для реализации мер поддержки отечественного производителя с целью максимального присутствия на внутреннем рынке. Особенно это имеет значение при реализации национальных проектов и вообще всех государственных закупок, включая реализацию инвестиционных программ естественных монополий. "Это огромные деньги, которые могут дать, безусловно, серьезный прирост экономике и рост нашей промышленности", - убежден Борисов. "Вот, собственно, основные моменты, над которыми я сейчас плотно работаю", - заключил он. "Хорошо", - одобрил президент.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Арктика: битва за ресурсы

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