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17.02.2020 17:16
Рубрика: Общество

Правительство учредило Агентство развития профессионального мастерства

Текст: Ксения Колесникова

В России появится некоммерческая организация "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)". Ее учредителем выступает Правительство РФ и Агентство стратегических инициатив. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В нем также отмечается, что Минобрнауки, вместе с Минпросвещения, АСИ и Минтрудом должны успеть за месяц разработать устав нового агентства и представить свои предложения по составу его наблюдательного совета. Также они разработают план развития движения WorldSkills в России на 2021-2030 годы.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Напомним, WorldSkills - это международное общественное движение, которое направлено на повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки по всему миру, популяризацию рабочих профессий через проведение международных соревнований. В августе 2020 года в Казани состоялся 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. В нем принимали участие 1354 конкурсанта из 63 стран и регионов. В неофициальном зачете российская сборная заняла второе место, завоевав 14 золотых медалей, четыре серебряных и четыре бронзовых. Первое место - у сборной Китая.

Кроме того, демонстрационный экзамен по стандартам Worldskills проводит уже почти половина всех российских колледжей. Ребята показывают все, чему научились, на передовом производственном оборудовании. В 2019 году уже более двух тысяч предприятий участвовали в таком экзамене. Направляли своих экспертов, предоставляли расходные материалы, свое оборудование и площадки. И затем смогли выбирать себе лучших выпускников.

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