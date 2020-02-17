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17.02.2020 10:22
Рубрика: Экономика

Правительство внесло в Госдуму законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Текст: Татьяна Замахина
Правительство РФ сможет выкупить у Банка России пакет акций Сбербанка - законопроект об этом поступил в Госдуму.

Законопроект предусматривает выход финансового регулятора из капитала Сбербанка. Предполагается, что пакет Банка России в размере 50% плюс одна акция будет приобретен за счет средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.

Фото: Pixabay
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Глава Минфина Антон Силуанов ранее сообщал, что стоимость пакета составит около 2,5 трлн рублей.

- Часть дохода, полученного Банком России от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России", в сумме, превышающей 700 млрд. рублей, перечисляется в федеральный бюджет, - говорится в пояснительной записке. Это произойдет до 1 июня текущего года. В 2021 и 2022 годах соответственно 500 млрд. рублей, 650 млрд. рублей и 400 млрд. рублей, а оставшаяся часть - в 2023 году, уточняется в материалах.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Ранее сообщалось, что средства будут направлены в бюджет РФ для финансирования социальных инициатив, изложенных в Послании президента РФ Федеральному Собранию.

Законопроект может быть принят Госдумой к майским праздникам или раньше, если правительство или ЦБ попросят рассмотреть его в ускоренном порядке. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Депутат, которого цитирует РИА Новости, добавил, что по срокам Госдума еще будет советоваться с кабмином и Банком России.

Экономика Финансы Банки Правительство Компании Финансы Сбербанк Законопроекты и комментарии

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