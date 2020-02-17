Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отменили в Китае из-за коронавируса

В Китае не состоится премьера фильма "Не время умирать". Презентовать 25-ю по счету картину о Джеймсе Бонде собирались в апреле, однако планы изменились. Виной тому продолжающийся в Поднебесной разгул коронавируса.

Такое решение объясняется "неопределенностью, связанной с развитием эпидемии", приводит слова продюсеров картины издание Deadline. При этом посетить премьеру в Пекине должен был исполнитель главной роли Дэниел Крэйг - участие в этом фильме стало для него пятым и последним перевоплощением в агента 007.

Надо сказать, что китайский зритель традиционно вносит весомый вклад в кассовые сборы, теперь же, когда почти все кинотеатры в стране закрыты на карантин, новая лента о Бонде может не собрать той суммы, на которую рассчитывали.

Первыми "Не время умирать" 2 апреля увидят англичане. В России картину покажут 9 апреля. Режиссер фильма Кэри Фукунага. Снимаются: Дэниел Крейг, Рами Малек, Леа Сейду, Лашана Линч, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Билли Магнуссен, Ана де Армас, Рори Киннер, Давид Денсик, Дали Бенссалах, Джеффри Райт, Рэйф Файнс и другие.