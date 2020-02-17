Новости

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отменили в Китае из-за коронавируса 22:14
Протоиерей Дмитрий Смирнов сообщил об угрозах в свой адрес 21:35
Первая ступень Falcon 9 промахнулась при посадке 21:27
Минобрнауки представит новую методику распределения бюджетных мест 21:21
СМИ: В Китае от коронавируса скончался глава госпиталя по его лечению 21:15
Какие цифровые тренды в образовании выявила выставка Bett 2020 В Лондоне 21:13
В Москве обсудили меры по совершенствованию работы ЕЭК 20:59
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров 20:52
Темнокожий ведьмак появится во втором сезоне шоу от Netflix 20:25
Россия выразила озабоченность из-за неонацистских проявлений в БиГ 20:04
Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб 19:38
Путин назвал блестящим выступление Логинова на ЧМ-2020 по биатлону 19:32
Путин поздравил конькобежцев с триумфом 19:27
На девушку, отправленную на коронавирусный карантин, подали новый иск 19:22
Кокорин забил два мяча в ворота "Динамо" в дебютном матче за "Сочи" 19:18
В тюрьме умер осужденный "краснодарский каннибал" 19:09
Росгвардия завоевала серебро на международных соревнованиях в Дубае 18:54
Биологи объяснили исключительную заразность коронавируса 18:52
Образовательные программы колледжей скорректируют под нужды бизнеса 18:37
В "Царское Село" вернулись туфельки дочери Николая II 18:28
В Поморье и Петербурге установят памятники Федору Абрамову 18:27
Путин сменил посла в Венесуэле 18:19
В Ливии приветствовали роль России в решении конфликта в стране 18:16
В Омске вынесли приговор по делу о гибели пятерых детей после взрыва 18:16
СМИ: Шишкин подпишет контракт со "Спартаком" 18 февраля 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
17.02.2020 22:14
Рубрика: В мире

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отменили в Китае из-за коронавируса

Текст: Инга Бугулова

В Китае не состоится премьера фильма "Не время умирать". Презентовать 25-ю по счету картину о Джеймсе Бонде собирались в апреле, однако планы изменились. Виной тому продолжающийся в Поднебесной разгул коронавируса.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел большой трейлер нового "Джеймса Бонда"
Фото: REUTERS/Mike Blake
Билли Айлиш представила главную песню нового фильма о Джеймсе Бонде

Такое решение объясняется "неопределенностью, связанной с развитием эпидемии", приводит слова продюсеров картины издание Deadline. При этом посетить премьеру в Пекине должен был исполнитель главной роли Дэниел Крэйг - участие в этом фильме стало для него пятым и последним перевоплощением в агента 007.

Надо сказать, что китайский зритель традиционно вносит весомый вклад в кассовые сборы, теперь же, когда почти все кинотеатры в стране закрыты на карантин, новая лента о Бонде может не собрать той суммы, на которую рассчитывали.

Первыми "Не время умирать" 2 апреля увидят англичане. В России картину покажут 9 апреля. Режиссер фильма Кэри Фукунага. Снимаются: Дэниел Крейг, Рами Малек, Леа Сейду, Лашана Линч, Бен Уишоу, Наоми Харрис, Билли Магнуссен, Ана де Армас, Рори Киннер, Давид Денсик, Дали Бенссалах, Джеффри Райт, Рэйф Файнс и другие.

В мире Восточная Азия Китай Культура Кино и ТВ Мировое кино Распространение коронавируса COVID 19

Главное сегодня

Песков назвал Россию правопреемницей СССР
Гражданка РФ заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess
В Кремле рассказали о перспективах диалога с Минском по энергоносителям
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Литва проиграла дело о претензиях к "Газпрому" на 1,4 млрд евро
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
В мире
В мире
Самый ценный экспонат с "Титаника" показали в США