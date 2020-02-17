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17.02.2020 18:09
Рубрика: В мире

Президент Болгарии обвинил премьера в использовании спецслужб в личных целях

Текст: Александр Гацак (София)

В своем выступлении перед журналистами президент Болгарии в нелестном ключе отозвался о премьер-министре республики Бойко Борисове.

"Очевидно, что господин Борисов использует спецслужбы в собственных политических целях, - передает слова главы государства агентство BGNES. - Он указывает прокуратуре, кого "прижать".

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Комментарий президента последовал на фоне появившейся ранее информации о том, что органы безопасности Болгарии осуществляли прослушку его разговоров. Прокуратура выступила с заявлением, что это якобы позволило добыть доказательства причастности Радева к некоей незаконной деятельности. Судебное делопроизводство было прекращено из-за иммунитета, которым обладает лидер страны.

В обществе этот скандал вызвал неоднозначную реакцию. Многие обвинили Борисова в желании ослабить любым доступным способом позиции президента как своего политического и идейного оппонента.

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