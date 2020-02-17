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17.02.2020 18:40
Рубрика: Общество

Удовлетворительно

Приравняют ли стипендии к прожиточному минимуму?
Текст: Мария Агранович
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(8088)
В Госдуму внесен законопроект, который приравнивает размер студенческих стипендий к уровню прожиточного минимума. Депутаты рассмотрят его в весеннюю сессию. Что предлагается? Изменить само понятие "стипендия" и ее размер. Сейчас в статье 36 Закона "Об образовании в РФ" стипендией называется денежная выплата, которая стимулирует или поддерживает освоение образовательных программ. Депутатам, разработавшим законопроект, такой подход кажется необоснованным и даже ущемляющим права студентов, которые нередко не имеют и минимальных средств к существованию.
Грызть гранит науки куда приятнее, когда не беспокоишься о хлебе насущном. Фото: Photoxpress Грызть гранит науки куда приятнее, когда не беспокоишься о хлебе насущном. Фото: Photoxpress
Грызть гранит науки куда приятнее, когда не беспокоишься о хлебе насущном. Фото: Photoxpress

В пояснительной записке жестко заявлено: "Действующие размеры стипендиального фонда… являются недопустимо низкими и фактически не обеспечивают ни одну жизненно важную потребность человека". В итоге студенту приходится искать работу, что негативно отражается на учебе. Авторы документа предлагают называть стипендией "денежную выплату", которая назначается студентам для "поддержки их достойного уровня жизни" в период учебы в вузе. Минимальный размер стипендии при этом должен быть не ниже уровня прожиточного минимума по региону. Отзывы и предложения по законопроекту принимаются до 1 апреля.
Собкоры "РГ" заглянули в кошелек сегодняшнего студента

По данным экспертов Высшей школы экономики, 65 процентов студентов так или иначе совмещают учебу и работу. Для одних это прежде всего "разведка боем" - прицел на будущее трудоустройство. Для других не последнюю роль играет финансовый фактор, а попросту - нехватка денег на жизнь. Наглядный нюанс: студенты-бюджетники работают почти поголовно, тогда как более обеспеченные "платники", хоть и не получают стипендию, с этим не спешат. Работа отнимает время от учебы, а иногда и вовсе затягивает перспективного студента, заставляя бросить вуз или уйти в академический отпуск. В итоге плохо всем. Университеты теряют таланты, студенты не могут получить знания в полном объеме, мозги утекают не в то русло в погоне за заработком...

65 процентов студентов совмещают учебу и работу. Размер стипендии играет здесь далеко не последнюю роль: многим просто не хватает на жизнь

А что сегодня в кошельке у неработающего студента? Точные суммы знают в министерстве науки высшего образования - ведомство постоянно мониторит размеры стипендий. Так, обычная академическая сегодня не может быть ниже 1484 рублей. А по результатам декабрьского мониторинга студенты-бюджетники получали в среднем 3 140 рублей. Но что такое полторы тысячи рублей? Или даже три? Прожить месяц только на эти деньги - нереально. Один поход в самый обычный супермаркет за продуктами - это уже практически тысяча рублей.

Фото: REUTERS
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Правда, можно постараться и "проиндексировать" стипендию до повышенной. Она в три раза больше обычной - 9 213 рублей. Уже лучше. Только вот чтобы ее получить, мало просто учиться без троек. Нужно быть отличником, проявлять себя в научной, спортивной, социально-культурной деятельности, участвовать в межвузовских мероприятиях, олимпиадах… Об этом даже есть приказ минобрнауки № 1663 от 27 декабря 2016 года. Но и тут не все гладко: количество студентов, получающих повышенную стипендию, не может превышать 10 процентов от общего числа тех, кто получает простую академическую. Для отдельных категорий студентов в дополнение к академической стипендии предусмотрена материальная поддержка - 6 888 рублей ежемесячно, а также социальная стипендия - 3 500 рублей. Это средние значения. В пресс-службе минобрнауки уточнили: студент имеет право получать одновременно несколько видов стипендий. Но даже при таком раскладе протянуть 30 дней только на эти деньги сложно. Приходится искать работу, отвлекаться от учебы.

А теперь прикинем, какой же может стать стипендия, если законопроект пройдет все стадии обсуждения и доработки и будет одобрен? Так как все будет привязано к прожиточному минимуму, а он в каждом регионе - свой, то, например, в Москве студент сможет получить больше 17 тысяч рублей в месяц, в Екатеринбурге - 11 тысяч, в Хабаровском крае - 14 300, в Ивановской области - 10 500. При этом в среднем по России прожиточный минимум в 2019 году - чуть больше 11 тысяч рублей.

В вузах к инициативе подтянуть стипендии к прожиточному минимуму отнеслись с воодушевлением. Но напомнили: в России установлено несколько видов разных стипендий.

В Москве студент сможет получить больше 17 тысяч рублей в месяц, а в Ивановской области - 10 500

- Размеры стипендий определяются университетом, с учетом мнения студсовета и профсоюза студентов, - говорит начальник отдела социального и стипендиального обеспечения студентов управления по сопровождению студентов "Единый деканат" Тюменского госуниверситета Юлия Васильева. - Сейчас бюджетники, которые учатся без "троек", получают в ТюмГУ 3129 рублей, отличники - почти 5 тысяч. Безусловно, стипендия - дополнительная мотивация к учебе и способ повысить качество жизни студента. Вуз делает для этого все возможное.

Фото: Александра Мудрац/ТАСС
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В Уральском федеральном университете студенты получают в зависимости от успеваемости от 2 тысяч рублей до 10-12 - за особые успехи в научной и учебной работе.

- Любое повышение стипендии - положительная мера, тем более если речь идет о подъеме до прожиточного минимума, - отмечает ректор УрФУ Виктор Кокшаров. - Стипендия - мера соцподдержки, и ее увеличение поможет как можно большему количеству студентов уделять больше времени учебе и меньше задумываться о том, чтобы зарабатывать на жизнь.

Конечно, подводных камней у этой инициативы достаточно. Нужны деньги на увеличение стипендиального фонда, нужна синхронизация с обновлением прожиточного минимума... Тем не менее тема затронута важнейшая - студент должен учиться, ведь именно за знаниями он пришел в университет. И у него должна быть возможность спокойно учиться, не думая о хлебе насущном. Увы, родители помогают далеко не всем, а есть хочется каждому.

Мониторинг показал: студенты-бюджетники получают в России в среднем 3140 рублей в месяц. Фото: РИА Новости
Комментарий

Любовь Духанина, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке:

- Необходимость улучшать материальное положение студентов, чтобы они основное время посвящали учебе - общая позиция. Кстати, схожее предложение озвучила и Общественная палата. Но когда речь идет о законодательной инициативе, необходимо прорабатывать источники финансирования, а приравнивание стипендий к прожиточному минимуму потребует дополнительных бюджетных средств. Кроме того, величина прожиточного минимума определяется ежеквартально на основании потребительской корзины и данных об уровне цен и расходов по обязательным платежам и сборам. А стипендиальный фонд устанавливается на целый год. Механизм учета этих циклов также должен быть прописан.

Какие бывают стипендии

Академическая - в среднем 3 140 рублей, для всех студентов-бюджетников, которые учатся без троек

Повышенная - в среднем 9 213 рублей, за особые успехи в учебе, научной деятельности, спорте и пр.

Фото: РИА Новости
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Социальная - в среднем 3 472 рубля для детей-сирот, ребят с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов II и III групп и т.д.

Президентская и правительственная для студентов, выбравших специальности по приоритетным направлениям - 7000 рублей и 5000 рублей

Президентская и правительственная за выдающиеся успехи в учебе и научных исследованиях- 2200 рублей и 1440 рублей

Именная стипендия президента РФ - от 1 500 рублей до 5 000 рублей, присуждается по конкурсу, который проводит минобрнауки

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