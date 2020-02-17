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17.02.2020 08:00
Рубрика: В мире

Пробежавший с буйволами индиец заявил, что побил рекорд Усейна Болта

Текст: Андрей Васильев
Индийский бегун по прозвищу "Бизон" утверждает, что побил мировой рекорд легендарного спринтера из Ямайки Усейна Болта. Строитель и любитель-бегун 28-летний Сринивас Говда принял участие в традиционных для Индии соревнованиях "Камбала", в ходе которых спортсмены, привязанные к двум буйволам, бегут 142 метра через рисовые поля, сообщает metro.com.
Фото: AFP Фото: AFP
Фото: AFP

"Камбала" - это традиционные и популярные состязания в индийском регионе Карнатака, которые неоднократно вызывали критику со стороны групп по защите прав животных и были запрещены в 2014 году. Спустя четыре года власти страны возобновили соревнования, ужесточив их правила, включая запрет на использование кнутов во время гонки. Будущее состязаний до сих пор неясно, так как группа по защите прав животных Peta подала иск в Верховный суд, утверждая, что возобновление "Камбалы" было незаконным.

Фото: iStock
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Рекордсмен пробежал дистанцию за 13,42 секунды, что, как подсчитали судьи, в классическом спринте на 100 метров составило бы 9,55 секунды. Мировой рекорд восьмикратного олимпийского чемпиона Болта равен 9,58 секунды. "Люди сравнивают меня с Усейном Болтом. Он чемпион мира, я просто бегаю босиком по мокрому рисовому полю", - сказал Говда в интервью Asia News International.

Президент федерации этого необычного вида спорта профессор Гунапала Кадамба, сказал, что не хотел бы проводить аналогий результата Говды с профессиональными соревнованиями легкоатлетов. "У них (судей крупных турниров) есть больше научных методов и лучшее электронное оборудование для измерения скорости", - сказал профессор.

В Индии между тем пользователи соцсетей призывают спортивных чиновников страны, чтобы Говду вызвали в индийскую сборную по легкой атлетике, предоставив ему потенциальный шанс участвовать в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. Министр спорта Индии Кирен Риджу написал в Twitter, что обязательно позвонит рекордсмену и пригласит его на пробный тест с участием ведущих индийских тренеров по легкой атлетике. "В массах не хватает знаний о стандартах Олимпийских игр, особенно в легкой атлетике, где спортсмены превосходят человеческую силу и выносливость. Я позабочусь о том, чтобы ни один талант в Индии не остался незамеченным", - отметил министр.

Тем временем пользователи выражают сожаление, что во время тестов Годва будет лишен поддержки своих верных напарников - буйволов.

В мире Юго-Восточная Азия Индия

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