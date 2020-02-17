В Башкирии опрокинулась скорая, перевозившая двух беременных женщин

В Салаватском районе опрокинулся санитарный микроавтобус УАЗ, перевозивший двух беременных женщин. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Авария произошла около половины девятого утра по московскому времени на 49-м километре автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит. По предварительным данным, санмашина перевозила из Малоязовской больницы в Месягутовскую двух беременных женщин 28 и 29 лет. Их сопровождала 52-летняя медработница. За рулем скорой был 26-летний местный житель, который не справился с управлением и допустил опрокидывание машины на проезжей части.

В результате пассажирки уехали с места ДТП на попутном транспорте, а микроавтобус получил незначительные механические повреждения.