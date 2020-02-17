Новости

В Минске стартовали съемки сериала "Дед Морозов" 15:00
Видео: В Мексике на берег выбросило зубастое существо без глаз 14:54
В США обнародован доклад о поиске внеземной жизни 14:50
В Москве заменят устаревшие шумозащитные экраны 14:46
В Подмосковье медсестра устроила поножовщину дома 14:45
Директор "Лицедеев" извинился перед оставшимся без ноги петербуржцем 14:43
На Украине предложили отправить делегацию на Парад Победы в Москве 14:38
В Новосибирске возбудили дело после смерти двухлетней девочки 14:36
В Кремле предложили Зеленскому обсудить патрулирование границы с Донбассом 14:34
В Башкирии опрокинулась скорая, перевозившая двух беременных женщин 14:32
В ЯНАО больных с туберкулезом перевозили в пассажирских маршрутках 14:31
Видео: С места крушения Ми-8 на Ямале изъяли образцы топлива 14:30
В Подмосковье женщина погибла во время свидания в гараже 14:26
Законопроект о партиях в Беларуси рассмотрят в 2020 году 14:20
В Кремле рассказали о перспективах диалога с Минском по энергоносителям 14:15
Пропавшие в Ростовской области дети найдены погибшими 14:13
Ушел из жизни режиссер Георгий Шенгелая 14:07
В челябинском метеорите нашли неизвестную форму углерода 14:05
Открытие палеонтологов опровергло теорию происхождения динозавров 14:05
Обновленный Volkswagen Passat в России оказался дороже конкурентов 14:03
В Кургане врача уволят за отказ помочь пациенту 14:02
Медцентр под Минском примет 200 китайских студентов 14:02
Видео: В Карачаево-Черкесии друг пациента избил врача в больнице 13:54
Песков напомнил о невмешательстве России в дела третьих стран 13:51
Оппозиция Южной Кореи объединилась накануне выборов 13:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
17.02.2020 14:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии опрокинулась скорая, перевозившая двух беременных женщин

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Салаватском районе опрокинулся санитарный микроавтобус УАЗ, перевозивший двух беременных женщин. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

В Башкирии при столкновении иномарок погибли два человека

Авария произошла около половины девятого утра по московскому времени на 49-м километре автодороги Кропачево-Месягутово-Ачит. По предварительным данным, санмашина перевозила из Малоязовской больницы в Месягутовскую двух беременных женщин 28 и 29 лет. Их сопровождала 52-летняя медработница. За рулем скорой был 26-летний местный житель, который не справился с управлением и допустил опрокидывание машины на проезжей части.

В результате пассажирки уехали с места ДТП на попутном транспорте, а микроавтобус получил незначительные механические повреждения.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

Главное сегодня

Песков назвал Россию правопреемницей СССР
Михаил Мишустин поручил вице-премьерам чаще ездить по РФ
В Кремле рассказали о перспективах диалога с Минском по энергоносителям
Лавров дал оценку "сделке века" по Израилю и Палестине
Правительство внесло в Госдуму законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
ФСИН подготовила брошюры для заключенных и их родственников