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17.02.2020 16:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Баба-Яга на НЛО: Под Тамбовом прошли гонки на креативных санях

Текст: Антон Валагин (Тамбов)
В селе Лысые горы под Тамбовом прошел второй фестиваль зимнего креатива "Лысогорские санки". Организаторы учли все ошибки прошлого года, праздник получился удачным и удобным.

Хорошую организацию отмечали все гости - а фестиваль за два дня посетили около 25 тысяч человек. Просторная парковка рядом с трассой, инспекторы ГИБДД, перекрывшие движение для удобства въезда и выезда, веревки-поручни в скользких местах (горки же), студенты-волонтеры, ловившие на финише летевшую сломя голову с гор малышню на тюбингах.

- Ваша зима - это ооо! - у студента медика из Индии Жозе Анса не хватило русских слов, чтобы выразить свои эмоции (и это при том, что зимы как таковой в этом году на Тамбовщине не было). Дымили десятки мангалов, в палатках продавали резные шкатулки и валенки, пряники и мед. Поискав, я нашел бесплатный чай с конфетками - приятное место, одним словом.

Фото: iStock
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Центральное событие - заезды на самодельных санях, - развернулось на самой крутой горке. В прошлом году экипажи нередко теряли управление и норовили въехать в зрителей. На этот раз болельщиков защитили барьерами из тюков с сеном. Кроме того на трассе, как на "Формуле 1" дежурили маршалы, возвращавшие сани на правильную дорогу. На конкурс заявилось 26 экипажей: от сравнительно простых саней в виде лебедя до НЛО на воздушной подушке. Шесть камер от "Газели" соединили вместе, получилась мегаплюшка. Экипаж - развеселые студенты в зеленых нарядах и масках пришельцев, - заявили, что прилетели с планеты Тамбов-2, чтобы поразвлечься.

Семья Козловых к подготовке своего выступления подошла основательно. В индейских одеждах, с копьями и томагавками, они исполнили языческий танец перед стартом, а затем уселись в самоходный вигвам и тот бодро поехал к финишу. "Все началось с головного убора, - шаман Иван показал на пышный веер из черно-белых перьев на своей голове. - Очень хотелось в нем пощеголять. Поэтому решили выступать индейцами". У команды была мощная группа поддержки - вдоль трассы бегали дети и взрослые в боевой раскраске, они подгоняли вигвам криками и визгом.

Жюри оценивало креатив саней, их презентацию и ходовые качества. Не добравшиеся до финиша экипажи - таких было немало, - в зачете не участвовали, остальные соревновались, кто уедет дальше от финишной черты. В итоге лучшими лысогорскими санками 2020 года была признана самобеглая избушка с Бабой Ягой внутри. Представлявшая Тамбовский район обаятельная колдунья и получила главный приз - сертификат на 10 тысяч рублей и подарки от партнеров фестиваля.

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