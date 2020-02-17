Гидрометцентр спрогнозировал морозы в марте

В отдельные дни в столичном регионе в марте могут быть 10-градусные морозы по ночам, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Но мартовская норма для Москвы, уточнила специалист, - это до минус 5 градусов ночью и до плюс 6 днем. По предварительному прогнозу, нынешний март может повторить сценарий 1984 года, когда температура в основном колебалась в районе нулевой отметки.

И только в отдельные дни повышалась до плюс 5-6 градусов. Но были и периоды с отрицательной температурой - до минус 2-5 градусов.

Немного теплее обычного в марте 2020 года может быть на востоке и юге Коми, в Кировской области и Пермском крае, Башкирии, почти на всей территории Сибири, Урала.

Около климатической нормы будет на Чукотке, Камчатке, на Сахалине, на юге и в центре Хабаровского края, в Приморье. На всей остальной территории Дальнего Востока будет теплее нормы примерно на один градус. Холоднее нормы в отдельные дни может быть на северо-западе - по ночам там возможны морозы до минус 15 градусов.

Обычно к концу февраля - начале марта в Москве наметает сугробы до полуметра. Но в этом году есть вероятность, что столичный регион встретит весну без снега. И все из-за очередной теплой аномалии.

Как уточнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в понедельник в Москве воздух прогреется до плюс 4-5 градусов, во вторник - до плюс 7 градусов, в среду - до плюс 6 градусов. И так практически до конца недели. По ночам тоже температура ожидается со знаком плюс. Температура превысит норму на 10-12 градусов. Будет ветрено и начнутся дожди, которые и смоют весь снег в городе.