Гидрометцентр: В Москву придет апрельская погода

На этой неделе температура в столичном регионе опередит климатическую норму примерно на полтора месяца. Будет больше соответствовать первой декаде апреля, а не середине февраля.

Как рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в понедельник в Москве воздух прогреется до плюс 4-5 градусов, во вторник - до плюс 7 градусов, в среду - до плюс 6 градусов. И так практически до конца недели. По ночам тоже температура ожидается со знаком плюс. "Очень теплая неделя будет в связи с интенсивным переносам воздушных масс из Средиземноморья. Но при этом погода ожидается ветреная: порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. И понизится атмосферное давление. Такая теплынь соответствует даже не марту. Это первоапрельская погода. И это не шутка", - отметил синоптик. По его словам, температура превысит норму на 10-12 градусов.

Со вторника пойдут дожди. Они практически смоют весь снег в городе, которого сейчас при норме в 38 сантиметров не более 8-9 сантиметров. Лед на водоемах тоже начнет стремительно таять. По мнению Вильфанда, скорее всего, серьезных холодов уже ждать не стоит.

Новые температурные рекорды практически приблизят столичную погоду к европейской. В Европе, конечно, климат мягче. Но весенние процессы и там начались раньше обычного и протекают стремительно. Как рассказал Роман Вильфанд, в минувшее воскресенье во Франции было до плюс 17 градусов. В начале недели там ожидается около 13-14 тепла. В Германии - около 12 со знаком плюс, в Польше - плюс 10-12 градусов.