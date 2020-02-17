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17.02.2020 04:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Гидрометцентр: В Москву придет апрельская погода

Текст: Ольга Игнатова
На этой неделе температура в столичном регионе опередит климатическую норму примерно на полтора месяца. Будет больше соответствовать первой декаде апреля, а не середине февраля.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Как рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в понедельник в Москве воздух прогреется до плюс 4-5 градусов, во вторник - до плюс 7 градусов, в среду - до плюс 6 градусов. И так практически до конца недели. По ночам тоже температура ожидается со знаком плюс. "Очень теплая неделя будет в связи с интенсивным переносам воздушных масс из Средиземноморья. Но при этом погода ожидается ветреная: порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. И понизится атмосферное давление. Такая теплынь соответствует даже не марту. Это первоапрельская погода. И это не шутка", - отметил синоптик. По его словам, температура превысит норму на 10-12 градусов.

Фото: iStock
В Гидрометцентре рассказали, какой будет погода в марте

Со вторника пойдут дожди. Они практически смоют весь снег в городе, которого сейчас при норме в 38 сантиметров не более 8-9 сантиметров. Лед на водоемах тоже начнет стремительно таять. По мнению Вильфанда, скорее всего, серьезных холодов уже ждать не стоит.

Новые температурные рекорды практически приблизят столичную погоду к европейской. В Европе, конечно, климат мягче. Но весенние процессы и там начались раньше обычного и протекают стремительно. Как рассказал Роман Вильфанд, в минувшее воскресенье во Франции было до плюс 17 градусов. В начале недели там ожидается около 13-14 тепла. В Германии - около 12 со знаком плюс, в Польше - плюс 10-12 градусов.

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