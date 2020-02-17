Начался процесс о нападении на сотрудника Росгвардии

Мещанский районный суд столицы в понедельник приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении студента Московского авиационного института Андрея Баршая, обвиняемого в применении насилия к сотруднику Росгвардии во время несогласованной акции в центре столицы 27 июля 2019 года.

Фигурант уголовного дела по решению Басманного райсуда Москвы находится под стражей с момента задержания. Суд несколько раз продлял ему срок содержания в следственном изоляторе. Последний раз его оставили в СИЗО до 27 февраля.

Первоначально его признали виновным по части 5 статьи 20.2 КоАП - в нарушении установленного порядка проведения митинга. Баршай свою вину не признал: он сказал, что просто шел по скверу на Чистых прудах и не выкрикивал никаких лозунгов. Суд обязал его заплатить штраф - 15 тысяч рублей. Штраф был оплачен.

Позже уже арестованному студенту было предъявлено обвинение в совершении преступления по части 1 статьи 318 УК РФ - в применение насилия в отношении представителя власти. Эта статья закона предусматривает строгое наказание - до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, во время несанкционированного митинга Баршай напал на сотрудника Росгвардии, который был в бронежилете и в каске, толкнув его с разбега в спину. Сам фигурант дела заявляет, что задел представителя правоохранительных органов из оцепления после того, как его кто-то толкнул из толпы. Поэтому он свою вину не признает и считает себя непричастным к инкриминируемому преступлению.

Адвокат Андрея, Павел Сатлейкин, считает, что 21-летний Баршай не нападал на росгвардейца, а пытался помочь пострадавшему в драке другому участнику несанкционированного шествия.