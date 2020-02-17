Далее следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра. Регионы из первой десятки характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них приходится около 40% суммарного ВРП регионов России, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.

Замыкают список Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, Республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува. В большинстве этих регионов значение сводного рейтингового балла повысилось, однако дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.

"Кто-то может посчитать этот рейтинг банальным, но он полностью соответствует действительности. При тех ресурсах, которые имеют три региона-лидера, создать высокий уровень жизни не так трудно, - считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. - Кроме того, управление в регионах-лидерах выше, поэтому и эффективность использования ресурсов тоже выше". Некоторые регионы, попавшие в топ-10, имеют на своей территории зоны особого экономического развития, что также способствует их экономическому росту и дает им ресурсы для поддержания уровня жизни, добавляет доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина. Регионов, которые улучшили свои позиции, стало больше. Как отмечает профессор Руслан Абрамов, сводный балл вырос у 51 региона и снизился у 34. В целом лидеры и аутсайдеры рейтинга практически не изменили своих позиций по сравнению с 2018 годом.