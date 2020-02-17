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17.02.2020 18:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Где жить хорошо

Названы лучшие по качеству жизни регионы
Текст: Ольга Игнатова
Москва, Санкт-Петербург и Московская область стали лидерами по качеству жизни по итогам 2019 года. Об этом свидетельствует рейтинг агентства РИА Новости, в котором учитывались 70 показателей условий жизни в регионах. На их основе этих показателей был рассчитан рейтинговый балл. Самый высокий сводный средний балл набрала тройка лидеров - 70 из 100 возможных.
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Далее следуют Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра. Регионы из первой десятки характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них приходится около 40% суммарного ВРП регионов России, оборота розничной торговли и инвестиций в основной капитал.

Фото: Владимир Корнев/ РИА Новости
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Замыкают список Северная Осетия, Бурятия, Калмыкия, Ингушетия, Республика Алтай, Курганская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесия и Тува. В большинстве этих регионов значение сводного рейтингового балла повысилось, однако дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.

"Кто-то может посчитать этот рейтинг банальным, но он полностью соответствует действительности. При тех ресурсах, которые имеют три региона-лидера, создать высокий уровень жизни не так трудно, - считает генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. - Кроме того, управление в регионах-лидерах выше, поэтому и эффективность использования ресурсов тоже выше". Некоторые регионы, попавшие в топ-10, имеют на своей территории зоны особого экономического развития, что также способствует их экономическому росту и дает им ресурсы для поддержания уровня жизни, добавляет доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина. Регионов, которые улучшили свои позиции, стало больше. Как отмечает профессор Руслан Абрамов, сводный балл вырос у 51 региона и снизился у 34. В целом лидеры и аутсайдеры рейтинга практически не изменили своих позиций по сравнению с 2018 годом.

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