Обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан суд вернул за решетку

Бывшая член правления "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая по делу о шпионаже, останется под стражей до 14 марта. Так решил Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве.

Этот же суд месяц назад отменил постановление Мосгорсуда о законности продления Цуркан срока меры пресечения в виде содержания в СИЗО. Она была освобождена - под запрет определенных действий.

Но кассационная инстанция вновь отправила ее под стражу. По ходатайству Генпрокуратуры. Кассационный суд 7 февраля признал ошибочными выводы нижестоящего суда и направил дело на новое апелляционное рассмотрение. При этом Цуркан успела провести на свободе 23 дня. Как следовало из кассационного определения, апелляционная инстанция ошибочно посчитала, что следователь не предоставил в установленный срок - за 30 дней до истечения предельного 18-месячного срока ареста Цуркан - ей самой и ее адвокатам материалы уголовного дела для ознакомления.

Заседание судов проходило в закрытом режиме. В перерыве последнего процесса Цуркан разрешили пообщаться с мамой, которая сообщила, что для ее дочери "возвращение в изолятор стало большим стрессом, но она взяла себя в руки". Известно, что сейчас она в камере одна.

По данным следствия, Цуркан предъявлено обвинение по статье 276 УК РФ "шпионаж". Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование дела было завершено в конце ноября прошлого года. Сейчас Цуркан и ее адвокаты знакомятся с материалами предварительного следствия.