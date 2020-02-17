Спасатели помогли московским родителям открыть квартиру, где остались дети

Столичные спасатели вскрыли дверь со сломанным замком в квартире на северо-западе Москвы, где остались без присмотра дети. Об этом "РГ" сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

Как рассказали в пресс-службе, инцидент произошел днем в воскресенье в районе Строгино. В многоквартирном доме на 10 этаже оказался испорчен замок входной двери, поэтому, на минуту выйдя из квартиры, родители не смогли вернуться в квартиру. Внутри остались 13-летняя девочка и 10-месячный мальчик.

Проникнуть в квартиру без посторонней помощи родители не сумели и вызвали спасателей. При помощи слесарного аварийно-спасательного инструмента, в присутствии сотрудников полиции, спасатели открыли дверь и помогли родителям войти в квартиру.

В пресс-службе добавили, что московские пожарные ежедневно оказывают помощь людям. Так, с начала февраля работники пожарно-спасательного центра Москвы выезжали 618 раз на социальные выезды, спасательные операции проводились 26 раз.