Новости

Под Панамским каналом запустят метро 17:54
Глава МИД ПНС Ливии заявил о недовольстве действиями Турции 17:51
Найдена 1000-летняя гробница могущественного клюнийского ордена 17:50
Спасатели помогли московским родителям открыть квартиру, где остались дети 17:45
МИД: Оружейные планы США навредят системе безопасной деятельности в космосе 17:36
ФК "Сочи" объявил о переходе Кокорина 17:19
Правительство учредило Агентство развития профессионального мастерства 17:16
ЕС включил в санкционный список еще восемь человек и две компании из Сирии 17:10
Лукашенко поздравил борцов с медалями чемпионата Европы 17:10
Сапковский: Чернокожие эльфы и Геральт-женщина - это нормально 17:05
Британцы с круизного лайнера Diamond Princess требуют вернуть их домой 17:01
Российскую Renault Arkana будут выпускать и в Китае 17:00
"Железная бабушка" из Перми стала двукратной чемпионкой мира по зимнему плаванию 16:53
Литва проиграла дело о претензиях к "Газпрому" на 1,4 млрд евро 16:53
В Прикамье декорации фильма "Сердце Пармы" станут туробъектом 16:45
МИД назвал пережитками прошлого санкции ЕС против Беларуси 16:39
В Тольятти в земле рядом с жилыми домами нашли могильные фото 16:35
В Петербурге в музее Суворова откроется выставка "Мундиры и судьбы»" 16:32
Золото на миллиард: в Мексике возобновят поиск легендарного галеона 16:29
Совет директоров "Зенита" одобрил переход Кокорина в "Сочи" 16:27
СМИ: Отстранены украинские прокуроры, расследовавшие дело о крушении MH17 16:25
Коалы и другие эндемики Австралии, сильнее всего пострадавшие от пожаров 16:25
Суд назначил длительные сроки банде за убийство двоих москвичей 16:16
В Петербурге из-за угрозы наводнения закрыли дамбу 16:03
Видео: в Индии корова задала трепку девушкам на скутере 16:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
17.02.2020 17:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спасатели помогли московским родителям открыть квартиру, где остались дети

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Столичные спасатели вскрыли дверь со сломанным замком в квартире на северо-западе Москвы, где остались без присмотра дети. Об этом "РГ" сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы (ГОЧСиПБ).

Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
В Крыму спасатели вытянули зависшее над обрывом авто с людьми

Как рассказали в пресс-службе, инцидент произошел днем в воскресенье в районе Строгино. В многоквартирном доме на 10 этаже оказался испорчен замок входной двери, поэтому, на минуту выйдя из квартиры, родители не смогли вернуться в квартиру. Внутри остались 13-летняя девочка и 10-месячный мальчик.

Проникнуть в квартиру без посторонней помощи родители не сумели и вызвали спасателей. При помощи слесарного аварийно-спасательного инструмента, в присутствии сотрудников полиции, спасатели открыли дверь и помогли родителям войти в квартиру.

В пресс-службе добавили, что московские пожарные ежедневно оказывают помощь людям. Так, с начала февраля работники пожарно-спасательного центра Москвы выезжали 618 раз на социальные выезды, спасательные операции проводились 26 раз.

Происшествия ЧП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков назвал Россию правопреемницей СССР
Михаил Мишустин поручил вице-премьерам чаще ездить по РФ
В Кремле рассказали о перспективах диалога с Минском по энергоносителям
Лавров дал оценку "сделке века" по Израилю и Палестине
Правительство внесло в Госдуму законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
ФСИН подготовила брошюры для заключенных и их родственников