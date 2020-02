Стинг даст концерты в четырех городах России

Британский певец Стинг в рамках своего осеннего мирового тура "My Songs Tour 2020" выступит с концертами в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.

Концерты одного из идолов современной поп-сцены пройдут в России с 25 по 30 сентября, сообщили в пресс-службе организаторов. Поклонников ждет абсолютно новое "яркое и динамичное шоу с поддержкой полноформатной рок-группы". Стинг исполнит свои самые знаменитые и узнаваемые хиты, которые исполнял в составе группы "The Police" и как сольный исполнитель. Точно прозвучат "Fields of Gold", "Shape of my Heart", "Demolition Man" и "Roxanne".

Первыми новым шоу насладится Екатеринбург 25 сентября. 27 сентября Стинг выступит в Казани. 29 сентября легендарного музыканта ждет Москва. Завершит российскую часть мирового турне концерт в Санкт-Петербурге 30 сентября.

17-кратный победитель премии Grammy и обладатель других престижный музыкальных наград, Стинг начал свою карьеру в 1977 году в группе "The Police". Вместе со Стюартом Коуплендом и Энди Саммерсом он выпустил пять студийных альбомов, а сам коллектив был включен в зал славы рок-н-ролла. После распада группы в 1984 году Стинг начал сольную карьеру, которая принесла ему 10 наград Grammy, две статуэтки Brit Awards, "Золотой глобус", премию Emmy и три номинации на премию "Оскар".

Если подсчитать, то за всю свою карьеру Стинг продал более 100 миллионов копий альбомов.