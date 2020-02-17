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17.02.2020 16:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Суд назначил длительные сроки банде за убийство двоих москвичей

Текст: Владимир Полетаев

В столице вынесли обвинительный приговор преступной группе, которая убила двух москвичей с целью незаконного завладения их недвижимостью.

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Суд признал четверых фигурантов виновными в убийстве, мошенничестве и разбое. По приговору суда Айгуль Умнова, Виктория Лазарева, Владимир Зубченко и Денис Морозов получили от 19 до 4 лет лишения свободы. Заключение осужденные будут отбывать в колонии строгого режима.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство двух и более лиц, по ч. 4 ст. 162 УК РФ - в разбое, совершенном организованной группой, по ч. 4 ст 158 УК РФ - в краже, совершенной организованной группой, и по ч. 4 ст. 159 УК РФ - в мошенничестве в особо крупном размере.

Расследование началось после того, как 29 июля 2017 года на южном берегу Москвы-реки вдоль улицы Борисовские Пруды были обнаружены два черных полиэтиленовых пакета, содержавшие фрагменты тела женщины. Позднее, днем первого августа, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, на том же берегу были обнаружены восемь полиэтиленовых пакетов и две зацементированные картонные коробки с останками тела неизвестного мужчины, а также фрагмент тазовой кости человека.

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Благодаря совместной работе следователей и криминалистов Главного следственного управления СК России по городу Москве в кратчайшие сроки по обнаруженным останкам удалось установить личности потерпевших.

Материалы уголовного дела составили более 55 томов, по делу было допрошено более 50 свидетелей, назначено и проведено более 100 экспертиз, в том числе трасологические, фоноскопические, портретные, комиссионные и другие судебные экспертизы.

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