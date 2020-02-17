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17.02.2020 10:34
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Участники клуба "Валдай" обсуждают в Москве будущее Ближнего Востока

Текст: Константин Волков

В Москве открылась IX Ближневосточная конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Приветствие участникам конференции прислал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Оно было зачитано присутствующим на мероприятии замминистра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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"Ситуация на Ближнем Востоке и севере Африки остается взрывоопасной, - отметил Моргулов. - Расползается радикальная идеология в регионе, огромное количество беженцев и мигрантов и незаконное распространение оружия представляют вызов для безопасности".

"Мы должны обсудить будущее пространства от Марокко до Ирана, куда входит 19 арабских государств", - заявил директор программы конфликтного регулирования в Центре Картера Хрэр Бальян, открывая первую сессию конференции под названием "Ближний Восток, устремленный в будущее. Два взгляда".

"Одна из проблем региона - доступ к воде, который связан, в том числе, и с изменением климата, - отметил Бальян. - Другая проблема - демография и социальная обстановка. Средний возраст жителей региона - 25 лет, уровень безработицы очень высок".

Кроме того, эксперт отметил, что проблемой ряда регионов Ближнего Востока является вмешательство внешних сил, которые стремятся сменить тот или иной режим, а также предоставляют оружие радикальным группировкам.

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