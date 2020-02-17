Участники клуба "Валдай" знают, в чем причины кризисов на Ближнем Востоке

Новости

КС: Мнение судьи Арановского об СССР отражает его личную позицию 17.02.2020
Во Франции суд оставил под стражей россиянина Александра Винника 17.02.2020
Военные РФ и Турции провели совместное патрулирование в Сирии 17.02.2020
В Москве экстренно госпитализирован Дмитрий Дибров 17.02.2020
NASA обнародовала снимок "облаков берега космоса" 17.02.2020
Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отменили в Китае из-за коронавируса 17.02.2020
Протоиерей Дмитрий Смирнов сообщил об угрозах в свой адрес 17.02.2020
Первая ступень Falcon 9 промахнулась при посадке 17.02.2020
Минобрнауки представит новую методику распределения бюджетных мест 17.02.2020
СМИ: В Китае от коронавируса скончался глава госпиталя по его лечению 17.02.2020
Какие цифровые тренды в образовании выявила выставка Bett 2020 В Лондоне 17.02.2020
В Москве обсудили меры по совершенствованию работы ЕЭК 17.02.2020
В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров 17.02.2020
Темнокожий ведьмак появится во втором сезоне шоу от Netflix 17.02.2020
Минздрав проверит жалобу о разглашении врачом данных о ВИЧ-положительном мужчине 17.02.2020
Россия выразила озабоченность из-за неонацистских проявлений в БиГ 17.02.2020
Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб 17.02.2020
Путин назвал блестящим выступление Логинова на ЧМ-2020 по биатлону 17.02.2020
Путин поздравил конькобежцев с триумфом 17.02.2020
На девушку, отправленную на коронавирусный карантин, подали новый иск 17.02.2020
Кокорин забил два мяча в ворота "Динамо" в дебютном матче за "Сочи" 17.02.2020
В тюрьме умер осужденный "краснодарский каннибал" 17.02.2020
Росгвардия завоевала серебро на международных соревнованиях в Дубае 17.02.2020
Биологи объяснили исключительную заразность коронавируса 17.02.2020
Образовательные программы колледжей скорректируют под нужды бизнеса 17.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
ЦБ предупредил о росте числа интернет-пирамид
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
Какие гаджеты помогут разбудить уснувшего за рулем водителя
17.02.2020 22:40
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Восточный экспресс-анализ

Участники клуба "Валдай" знают, в чем причины кризисов на Ближнем Востоке
Текст: Константин Волков
Российская газета - Столичный выпуск № 34(8088)
Как не допустить превращение Ближнего Востока и Северной Африки в "дикое поле"? Ответ на этот и многие другие вопросы искали эксперты из разных стран, собравшиеся в Москве на конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" (17-18 февраля) под названием "Ближний Восток в эпоху перемен: к архитектуре мировой стабильности".
Девятая конференция "Валдая" по Ближнему Востоку собрала специалистов из многих стран. Фото: РИА Новости Девятая конференция "Валдая" по Ближнему Востоку собрала специалистов из многих стран. Фото: РИА Новости
Девятая конференция "Валдая" по Ближнему Востоку собрала специалистов из многих стран. Фото: РИА Новости

Мероприятие, организованное совместно с Институтом востоковедения РАН, проходит уже девятый раз и за это время превратилось в известную среди международных специалистов площадку для обмена мнениями. Замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов подчеркнул, что "высокий уровень участников позволяет объективно рассмотреть сценарии развития ситуации в регионе".

Асад: Сирия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб

Участники конференции выделили несколько основных трудностей на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Среди них, как считает директор программы конфликтного регулирования в Центре Картера Хрэр Бальян, доступ к воде, демография и социальная обстановка, дефицит новых технологий.

Другой тормозящий фактор - постоянное вмешательство внешних сил в дела региона.

Все участники встречи солидарны во мнении, что практически ни один конфликт на Ближнем Востоке разрешить пока что не удалось, но это не повод опускать руки. Если произойдет фрагментация, то есть Ближний Восток и Северная Африка потеряют региональное единство, то "пространство от Атлантики до Ирана превратится в огромную "Зону" из "Пикника на обочине" братьев Стругацких, куда в поисках лихой удачи потянутся отчаянные сталкеры". Такой мрачный прогноз дают авторы доклада клуба "Валдай" под названием "Ближний Восток: к архитектуре новой стабильности?".

От первого лица

Виталий Наумкин, научный руководитель Института востоковедения РАН

Какова ситуация с российской помощью восстановлению Сирии сейчас?

- Россию последнее время заботят в Сирии две гуманитарные проблемы - возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной страны. Правда, много тысяч беженцев уже вернулись, но этого недостаточно. Это связано с тем, чтобольшинство стран Запада и региональных акторов сегодня не выражают желания оказывать даже гуманитарную помощь районам, находящимся под властью правительства Башара Асада. Россия пытается доказать, что необходимо помогать людям, поскольку это гуманитарная проблема. Но Сирия держится, несмотря на дефицит товаров первой необходимости, медикаментов, топлива.

Мнение

Василий Кузнецов, руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН:

- Сегодня каждая заинтересованная сторона в процессе ливийского урегулирования отстаивает свои интересы, хотя главные проблемы находятся внутри Ливии. Это касается Италии и Франции, стран Персидского залива и Турции.

Что касается перспектив урегулирования, то сейчас вопрос в том, чтобы наладить работу механизмов, направленных на это. Соответствующие варианты уже были озвучены в Москве, Берлине, на Мюнхенской конференции по безопасности.

Параллельно с усилиями Москвы, Европы, Турции, стран Персидского залива есть еще одно государство, которое, возможно, будет заинтересовано помочь в ливийской проблеме. Это Алжир, где новый президент Абдельмаджид Теббун заинтересован в том, чтобы показать успехи на дипломатическом поле.

В мире Ближний Восток Сирия В мире Ближний Восток В мире Африка Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков назвал Россию правопреемницей СССР
Гражданка РФ заразилась коронавирусом на лайнере Diamond Princess
В Кремле рассказали о перспективах диалога с Минском по энергоносителям
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Литва проиграла дело о претензиях к "Газпрому" на 1,4 млрд евро
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
В мире
В мире
Самый ценный экспонат с "Титаника" показали в США