Участники клуба "Валдай" знают, в чем причины кризисов на Ближнем Востоке

Как не допустить превращение Ближнего Востока и Северной Африки в "дикое поле"? Ответ на этот и многие другие вопросы искали эксперты из разных стран, собравшиеся в Москве на конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" (17-18 февраля) под названием "Ближний Восток в эпоху перемен: к архитектуре мировой стабильности".

Мероприятие, организованное совместно с Институтом востоковедения РАН, проходит уже девятый раз и за это время превратилось в известную среди международных специалистов площадку для обмена мнениями. Замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов подчеркнул, что "высокий уровень участников позволяет объективно рассмотреть сценарии развития ситуации в регионе".

Участники конференции выделили несколько основных трудностей на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Среди них, как считает директор программы конфликтного регулирования в Центре Картера Хрэр Бальян, доступ к воде, демография и социальная обстановка, дефицит новых технологий.

Другой тормозящий фактор - постоянное вмешательство внешних сил в дела региона.

Все участники встречи солидарны во мнении, что практически ни один конфликт на Ближнем Востоке разрешить пока что не удалось, но это не повод опускать руки. Если произойдет фрагментация, то есть Ближний Восток и Северная Африка потеряют региональное единство, то "пространство от Атлантики до Ирана превратится в огромную "Зону" из "Пикника на обочине" братьев Стругацких, куда в поисках лихой удачи потянутся отчаянные сталкеры". Такой мрачный прогноз дают авторы доклада клуба "Валдай" под названием "Ближний Восток: к архитектуре новой стабильности?".

От первого лица

Виталий Наумкин, научный руководитель Института востоковедения РАН

Какова ситуация с российской помощью восстановлению Сирии сейчас?

- Россию последнее время заботят в Сирии две гуманитарные проблемы - возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной страны. Правда, много тысяч беженцев уже вернулись, но этого недостаточно. Это связано с тем, чтобольшинство стран Запада и региональных акторов сегодня не выражают желания оказывать даже гуманитарную помощь районам, находящимся под властью правительства Башара Асада. Россия пытается доказать, что необходимо помогать людям, поскольку это гуманитарная проблема. Но Сирия держится, несмотря на дефицит товаров первой необходимости, медикаментов, топлива.

Мнение

Василий Кузнецов, руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН:

- Сегодня каждая заинтересованная сторона в процессе ливийского урегулирования отстаивает свои интересы, хотя главные проблемы находятся внутри Ливии. Это касается Италии и Франции, стран Персидского залива и Турции.

Что касается перспектив урегулирования, то сейчас вопрос в том, чтобы наладить работу механизмов, направленных на это. Соответствующие варианты уже были озвучены в Москве, Берлине, на Мюнхенской конференции по безопасности.

Параллельно с усилиями Москвы, Европы, Турции, стран Персидского залива есть еще одно государство, которое, возможно, будет заинтересовано помочь в ливийской проблеме. Это Алжир, где новый президент Абдельмаджид Теббун заинтересован в том, чтобы показать успехи на дипломатическом поле.