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17.02.2020 23:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Дышите свободно

Аптеки начали раздачу медицинских масок
Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Брянск)
Российская газета - Столичный выпуск № 34(8088)
В Брянской области аптеки и аптечные пункты начали бесплатную раздачу населению медицинских масок. Цель акции - снизить ажиотаж вокруг средств защиты, вызванный эпидемией коронавируса в Китае.

Пока в других регионах цены на маски растут в разы, 150 аптек и аптечных пунктов в областном и районных центрах Брянской области выдают их населению бесплатно.

Фото: РИА Новости
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- Получить маски может каждый житель региона. Для этого достаточно обратиться к фармацевту в любом филиале ГУП "Брянскфармация", - рассказала Лариса Борщевская, курирующая в региональном департаменте здравоохранения вопросы лекарственного обеспечения. Она заверила, что причин для ажиотажа и необходимости скупать маски коробками нет: средств защиты хватит на всех. Акция с бесплатной раздачей будет продолжаться до тех пор, пока сохраняется повышенный спрос на медицинские маски. Кстати, параллельно с бесплатной раздачей те же маски есть в продаже - по "доажиотажной" цене в 4,5 рубля.

Тем временем брянские активисты проверили 30 частных аптек города на предмет завышения цен. Улов их оказался небогатым: в Советском районе нашли маску за 20 рублей, в других простейшие средства защиты продаются по 4,5-5 рублей за штуку.

Ажиотажный спрос и рост цен на средства защиты от респираторных заболеваний наблюдается в 68 регионах России. В Красноярске после обращений жителей о драконовских ценниках в аптеках проблемой занялась Федеральная антимонопольная служба. Если раньше упаковка с тремя масками в городской аптеке стоила 20 рублей, то теперь набор из 50 продают за 500, жалуются сибиряки. На Урале цена на средства защиты в феврале выросла на 12 процентов. В Боровичах под Великим Новгородом цена маски достигла 35 рублей за штуку, в областном центре они продаются по 15 рублей.

- Только в 17 регионах нами не зарегистрировано случаев повышения цен или дефицита медицинских масок. В остальных присутствуют определенные колебания цен, и вопрос заключается в том, насколько эти колебания законны, - рассказал начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев. Он отметил, что чем ближе к Китаю, тем рост цен меньше. В Хабаровске, например, он составил 31 процент. В среднем по стране розничные цены на средства защиты выросли на 104 процента, а оптовые - на 173. "Аптеки сдерживают рост цен", - подчеркнул Нижегородцев.

Наши за границей

Гражданка России заразилась на Diamond Princess

Круизное судно Diamond Princess стоит на карантине у портового города Иокогама к югу от Токио. Заразившаяся коронавирусом COVID-19 соотечественница доставлена в одно из местных лечебных учреждений. Всего на корабле находятся 24 россиянина.

По последней информации, количество инфицированных на лайнере составляет 355 человек. Карантинные мероприятия должны завершиться 19 февраля.

Тем временем некоторые страны уже приступили к эвакуации своих граждан с Diamond Princess. Первыми своих людей вывезли США. За американцами прилетели два чартера, которые пассажиров лайнера и членов экипажа с американскими паспортами доставили на родину. Им

предстоит пройти двухнедельный карантин на территории двух военновоздушных баз США в штатах Калифорния и Техас.

Кроме того, к вывозу своих пассажиров активно готовятся Австралия, Италия, Канада, Гонконг и Тайвань. Посольство РФ в Токио ранее сообщало, что наши граждане не запрашивали эвакуацию.

Подготовил Александр Ленин, Токио

Подвиг врача

Тем временем в китайском Ухане от заражения коронавирусом COVID19 17 февраля умер руководитель временного госпиталя "Учан", который как раз занимается лечением заболевших этим типом вируса.

Как сообщила местная газета "Жэньминь Жибао", доктор Лю Чжимин стал первым главой медицинского учреждения, скончавшимся от COVID19.

Подготовила Диана Ковалева

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Брянская область Распространение коронавируса COVID 19

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